Novo 'Jujutsu'? Qual será o próximo grande shonen de luta da 'Jump'?

Com o recente término de "My Hero Academia" e o fim próximo de "Jujutsu Kaisen", a "Shonen Jump" está em uma situação complicada: a revista da Shueisha sempre foi casa de shonens de lutinha de êxito, mas agora ela terá apenas "One Piece" como sucesso absoluto.

Splash reuniu aqui algumas séries da editora Shueisha que estão competindo para ocupar esse espaço de pilar da maior revista de mangás do mundo, e de que provavelmente iremos ouvir muito falar nos próximos anos.

Anime "Sakamoto Days" Imagem: Reprodução/TMS Entertainment

"Sakamoto Days"

O mangá conta a história de Taro Sakamoto, um ex-assassino que abandona a vida de crime porque quer se dedicar ao casamento. Ele é dono de uma lojinha de bairro e agora vai precisar usar suas antigas habilidades para resolver novos problemas.

Essa é uma das principais apostas para ser o próximo sucesso da 'Jump' — e a trama ainda ganhará um anime em breve pela Netflix, em janeiro de 2025.

O mangá de "Sakamoto Days" é publicado no Brasil pela editora Panini.

"Kagurabachi"

Será que um meme pode dar a volta e se tornar um clássico? Quando "Kagurabachi" estreou nas páginas da "Shonen Jump", ele viralizou porque muitos acharam a história a coisa mais básica e clichê do mundo.

Chihiro Rokuhira é o herói dessa história e ele trabalha com o pai, um ferreiro. Após a morte misteriosa de seu progenitor, Chichiro se torna um guerreiro frio e implacável que quer vingança.

Meme ou não, "Kagurabachi" tem surpreendido nas vendas japonesas. Vários volumes estão ganhando reimpressão e outros países já anunciaram a publicação do título. É bom ficar de olho porque a onda "Kagurabachi" pode estar a caminho.

Tokiyuki é jogado no meio da guerra em "The Elusive Samurai" Imagem: Reprodução/CloverWorks

E "Undead Unluck", "The Elusive Samurai"?

Infelizmente é um pouco difícil que as séries shonen de luta já publicadas consigam emplacar agora. "Undead Unluck" foi uma aposta quando lançaram o anime, mas a recepção morna da animação não ajudou nas vendas do mangá e a série continua quase no mesmo status de antes.

Algo parecido aconteceu com "The Elusive Samurai", cujo anime está em exibição atualmente. Embora a animação seja linda, isso não refletiu em vendas de quadrinhos, ou seja, possivelmente não será um novo pilar da "Shonen Jump".

"Undead Unluck" e "The Elusive Samurai" são publicados no Brasil pela editora Panini.

Cena do anime "Blue Box" Imagem: Divulgação

Será a vez de "Blue Box", "Ruri Dragon" e "Akane Banashi"?

Enquanto as séries shonen de luta estão com dificuldade de emplacar na revista, o mesmo não podemos falar de histórias mais pé no chão que estão vendendo milhares de exemplares a cada volume.

O maior expoente é com certeza "Blue Box" (publicado no Brasil pela JBC), série sobre um rapaz do time de badminton que se apaixona por uma garota do time de basquete. Se declarar não é uma opção, porque agora ela mora na mesma casa que ele e isso poderia causar um climão. "Blue Box" é uma das promessas deste ano e ganhará um anime na próxima temporada, sendo disponibilizado pela Netflix.

Correndo por fora há "Ruri Dragon" e "Akane Banashi", duas séries protagonizadas por garotas. Na primeira, Ruri acorda um dia e descobre que ganhou chifres de dragão, e agora vai precisar lidar com mudanças em seu corpo e de comportamento.

Já "Akane Banashi" (também publicado no Brasil pela JBC) é uma série sobre "rakugo", uma espécie de stand-up tradicional no Japão no qual o humorista interpreta todos os papéis.

Tanto "Ruri Dragon" quanto "Akane Banashi" são sucesso de vendas, então é questão de tempo até ganharem um anime.

Pôster do anime "DanDaDan" Imagem: Divulgação

Sucessos da "Jump+"

Embora a "Shonen Jump" esteja com dificuldades de emplacar sucessos, não podemos falar o mesmo da versão digital do almanaque. Também lançado pela editora Shueisha, mas somente para a internet e dispositivos, a "Jump+" conseguiu emplacar sucessos atrás de sucessos.

Três títulos muito grandes atualmente vieram da revista digital: "SPY X FAMILY", "Kaiju No.8" e "DanDaDan", que é o próximo da lista a ganhar um anime. Todas essas séries têm em comum as altas expectativas. "DanDaDan", série sobre dois amigos de escola que acreditam em alienígenas e forças ocultas, ganhará um anime no começo de 2025 que já deixa os fãs com ansiedade.

Todos os mangás deste tópico são lançados no Brasil pela editora Panini.