Calças caindo, 'quero pica-pau': momentos hilários de Silvio Santos

Silvio Santos marcou a história da televisão brasileira, e também teve alguns momentos 'sem noção' no palco, arrancando gargalhadas do público. Relembre alguns deles.

Momentos hilários de Silvio Santos

Em um de seus programas, o apresentador cantou "Quero pica, quero pau, quero pica-pau" junto com a plateia.

Silvio Santos cantando "quero pica quero pau quero pica-pau" junto com o seu auditório. pic.twitter.com/yXZzcb2Vre -- TeleNews (@telenewstn) June 14, 2024

As calças de Silvio caíram durante o Programa do Silvio Santos, fazendo o público cair na gargalhada. "Ai, caiu as calças. Pera aí. Caiu, tenho que apertar mais o cinto", disse o comunicador enquanto arrumava a roupa.

Calças de Silvio Santos caindo no palco de seu programa. pic.twitter.com/UKGOGWXJKF -- TeleNews (@telenewstn) June 14, 2024

Durante o quadro "Jogo das Três Pistas", apresentado por Patrícia Abravanel, Silvio estava competindo com Ratinho. Na dinâmica, os participantes escolhem um envelope e precisam acertar do que se trata com três pistas. Em um dos envelopes, a primeira dica era chifre e o apresentador disparou: "Chifre? Já sei, seu marido".

O apresentador disse, ao vivo, que o SBT é uma bagunça, ao ser questionado por Hebe Camargo sobre a estreia de nova novela. "Você pergunta pra mim? Você não sabe que o SBT é uma bagunça e ninguém se entende?", disparou.

Silvio Santos falando que o SBT é uma bagunçapic.twitter.com/KsznqDbrke -- TeleNews (@telenewstn) June 17, 2024

Durante o Jogo dos Pontinhos, Helen Ganzarolli estava usando fio-dental por trás do 'balcão'. "Você tá sem saia? Por que não vai sair? Ninguém pode ver? É segredo? Cadê a saia?", questionou o comunicador e pegou a saia da artista.