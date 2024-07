Arlindo Cruz toca banjo com a ajuda da esposa; veja vídeo

Arlindo Cruz, 65, foi filmado tocando banjo com o ajuda da esposa, Babi Cruz, 62.

O que aconteceu

O sambista, que possui sequelas após um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017, foi filmado pelo cantor Roger Toddy. "Que dia. Viva o mestre maior Arlindo Cruz. Carinho, e muita gratidão. A família Cruz por todo carinho, recepção."

Fãs e familiares do artista se emocionaram com o vídeo. "Caraca, olha o Arlindo mexendo o banjo", disse um fã. "Continue com muito amor e respeito a essa trajetória!", comentou Babi Cruz, esposa de Arlindo. "Salve o samba", comentou a filha, Flora Cruz.

O registro foi feito alguns dias após Arlindo Cruz ser internado novamente no Rio de Janeiro. O sambista precisou extrair dentes, conforme informou a esposa à Splash.