'Gays não devem ser marginalizados': os bastidores de entrevista com papa

Ilze Scamparini, 66, contou detalhes dos bastidores de uma entrevista com o papa Francisco em um avião, em relação à participação da população LBGTQIA+ na Igreja Católica, durante participação no quadro "Essa Eu Quero Ver" (Fantástico).

Eu continuei com a mão levantada, apesar de o porta-voz ter encerrado. Aí o papa olhou para mim e falou: 'Não, pode falar'. Me introduziu, e isso foi incrível. Ilze, em conversa com Sabrina Sato, em 2023

Jornalista da Globo também mostrou o "famoso terraço", espaço conhecido por aparecer em reportagens sobre o Vaticano.

Eu acho que é um cenário maravilhoso e claro, a cúpula é a protagonista absoluta. Isso foi mais durante a pandemia. Agora, nós já estamos caminhando pelas ruas de Roma para fazer o nosso trabalho.

Ilze Scamparini é correspondente da Globo na Itália desde 1999 Imagem: Reprodução/Globoplay

Entrevista em avião

Pontífice, que morreu hoje, concedeu entrevista para os jornalistas que estavam em voo do Brasil para Roma, após a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. "Ele surpreendeu, deu uma das maiores entrevistas concedidas por um papa, foi quase uma hora e meia", contou Ilze, ao programa Encontro.

Correspondente da Globo aproveitou a coletiva e perguntou ao papa como ele pretendia enfrentar o "lobby gay" dentro do Vaticano. "Ele disse que os problemas não são os gays, mas o lobby. Qualquer lobby é ruim. Se os gays se aproximam de Deus, quem é ele para julgar? Falou que os gays não devem ser marginalizados e me agradeceu por fazer essa pergunta", explicou.

Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la?O catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser discriminados por causa disso, mas integrados à sociedade. papa Francisco

Morre papa Francisco

Papa Francisco durante audiência do Jubileu no Vaticano Imagem: Ciro De Luca/Reuters

Líder religioso morreu hoje aos 88 anos. A informação foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa da morte não foi informada. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano.

"Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", diz o comunicado do Vaticano.