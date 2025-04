Rei Charles 3º lamenta morte do papa: 'Será lembrado pela compaixão'

O rei Charles 3º declarou hoje que está "profundamente triste" com a morte do papa Francisco, que serviu ao mundo com "devoção durante toda a sua vida".

Sua Santidade será lembrado por sua compaixão, sua preocupação pela unidade da Igreja e por seu incansável comprometimento com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aquelas de boa vontade que trabalham em benefício dos outros.

O monarca britânico disse que seu "coração pesado" estava "um pouco aliviado" pelo fato de o pontífice ter conseguido, no domingo, "compartilhar uma mensagem de Páscoa com a Igreja e o mundo ao qual serviu com devoção durante toda a sua vida".

Charles 3º, líder da Igreja da Inglaterra, acrescentou que estava "muito emocionado" por ter visitado Francisco no Vaticano em 9 de abril.