Vitória revela seu maior arrependimento no BBB e cita prova: 'Desesperador'

Eliminada ontem do BBB 25 (Globo), Vitória Strada foi entrevistada no Mais Você hoje sobre sua trajetória no reality show.

O que aconteceu

Vitória foi recebida em clima de luto pela morte do Papa Francisco. "É muita coisa para absorver, ainda mais com essa noticia, me deu mais uma desestabilizada", disse. "É muita informação e um dia triste para todos nós".

Junto à Ana Maria Braga, ela assistiu aos momentos em que suas ex-aliadas Camilla e Thamiris a criticaram. "Ainda tenho muita coisa pra descobrir dessa história toda", disse. "No bate papo ontem me mostraram que as meninas falavam muitas coisas ao mesmo respeito".

Tenho muita coisa pra entender ainda, mas não tenho como falar que faria diferente, porque fiz o possível e que eu dava conta de fazer naquele momento Vitória Strada

Vitória também assistiu aos momentos em que ajudou Thamiris a comer e escovar os dentes enquanto usava uma fantasia de serpente, consequência de um Castigo do Monstro. "Tava ali na minha cara e eu não vi", brincou. "Mas na minha vida aqui fora sou assim: não sou de largar nenhum aliado meu na primeira briga (…) Não sabia de todo esse resto".

Ainda assim, a atriz contou que seu maior arrependimento foi ter "se entregado demais" para as pessoas. "Tava na hora de me defender. A gente tem que ser sim alguém que escuta o outro, que entende o lugar do outro, mas até certo ponto, porque ali eu tava vendo muito mais o lugar do outro do que o meu."

Ela ainda comentou brevemente sobre a prova final de resistência, a qual foi a primeira a deixar e que a fez ir ao Paredão. "Me senti muito mal. Estava muito orgulhosa de mim, porque entrei na casa achando que era boa de prova", disse. "Quando veio essa última prova, comecei a sentir dor logo no início... Desesperador, foi bem difícil".

Por fim, afirmou que Renata está com uma "super torcida" para ganhar, mas torce pela vitória de Guilherme.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas