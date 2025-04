Melody confirma fim de namoro após um mês: 'Sim, solteira'

Melody confirmou o fim de seu namoro com o fisiculturista João Pancera.

O que aconteceu

A cantora anunciou o término após ser questionada por um seguidor se estava solteira. "Sim", respondeu Melody nos stories.

Melody e João assumiram o relacionamento há cerca de um mês. "My love" (Meu amor)", escreveu a artista em uma foto publicada com o rapaz.

Na ocasião, ela havia terminado com outro namorado dez dias antes. Melody havia acabado de romper com o estudante de odontologia Guilherme Stábile, com quem estava desde junho do ano passado.

No mês passado, no Lollapalooza, a cantora desconversou ao ser questionada sobre o namoro. Apesar de ter posado com João no primeiro dia de festival, ela preferiu falar das novidades de sua carreira: "Eu tenho várias músicas esse ano. Tenho DVD, estou aí com vários feats. Juro, vocês vão amar."