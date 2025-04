Jesus de 'The Chosen' lembra encontro com o papa: 'Uma das maiores honras'

Jonathan Roumie, ator que vive Jesus em "The Chosen", usou as redes sociais para falar do seu encontro com o papa Francisco, que morreu hoje de manhã, aos 88 anos.

O que aconteceu

O artista publicou fotos com o papa Francisco em seu Instagram. "Minhas mais profundas condolências a todos que o conheceram e se sentem afetados por sua perda... Como católico, conhecer o papa, o sucessor de São Pedro, é uma das maiores honras que uma pessoa pode receber. O fato de ter tido a graça de encontrá-lo duas vezes, algo pelo qual serei profundamente grato."

Sua humildade, sua bondade e sua gentileza foram as marcas de seu pontificado para mim; características que me esforço para incorporar em minha própria vida, especialmente em meus encontros com as pessoas.

Jonathan Roumie

Roumie falou sobre o amor do papa por Jesus Cristo, personalidade vivida por ele em "The Chosen". "O modelo do papa Francisco sobre o amor de Cristo pela humanidade sempre me pareceu um convite direto para 'segui-lo' por esse caminho, essa 'estrada estreita', por mais desafiadora que às vezes possa ser nesta existência; sempre sabendo que, no final, tudo vale a pena. Sentiremos sua falta, Santo Padre."

Por fim, disse acreditar que o papa está "em um lugar celestial". "Mas agora você habita naquele lugar celestial, na presença eterna daquele que o criou e formou... você é, mais uma vez, d'Ele. E que lugar deve ser! Concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que a luz perpétua brilhe sobre o papa Francisco. Que sua alma e a de todos os fiéis que já morreram, pela misericórdia de Deus, descansem em paz."

Dallas Jenkins, o criador de "The Chosen", também usou as redes para falar sobre o papa. "Conheci o papa Francisco há quase cinco anos, e ele era gentil, atencioso, singularmente intuitivo e engraçado. Também apreciei muito seu desdém generalizado por artifícios, formalidades e status, e seu amor pelos pobres e desfavorecidos foi um grande exemplo".

Dallas Jenkins, criador de 'The Chosen' prestou homenagem ao Papa em publicação Imagem: Reprodução/ Instagram

"The Chosen: Última Ceia" chegou aos cinemas há duas semanas e inicia a quinta temporada da série de drama histórico que acompanha a vida de Jesus Cristo. A produção tem ótimas marcas nos agregadores de críticas e notas: 9,3/10 no IMDb, 4,9/5 no Google Reviews e 99% no Rotten Tomatoes. A série é um grande sucesso, com 580 milhões de visualizações em 175 países, tendo sido traduzida para cerca de 600 idiomas e arrecadado mais de US$ 100 milhões (R$ 580 mi) em financiamento coletivo para a primeira temporada.