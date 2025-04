Vaticano investigou curtida do perfil do papa em foto sensual de brasileira

Uma curtida do papa Francisco em uma foto da modelo brasileira Natalia Garibotto levou a uma investigação do Vaticano em 2020.

O que aconteceu

Em novembro de 2020, o perfil do papa Francisco no Instagram (@franciscus) curtiu uma foto sensual de Garibotto. Na imagem, a modelo posava com uma fantasia de colegial e divulgava seu site erótico.

Pope Francis is horny as hell pic.twitter.com/znGdgyJWLv -- Barstool Sports (@barstoolsports) November 13, 2020

Natalia é filha de mãe brasileira e pai argentino e mora em Miami, nos EUA. "Minha mãe pode odiar as minhas fotos com o bumbum de fora, mas o papa deu dois cliques [sobre ter curtido]", disse ao portal Barstool Sports, na época.

O Vaticano abriu uma investigação sobre a suposta "curtida" que teria sido dada pelo papa Francisco. A Santa Sé entrou em contato com os administradores da rede social para saber se a conta foi pirateada.

As contas nas redes sociais do sumo pontífice eram administradas por vários funcionários da Santa Sé. Uma das hipóteses levantadas na época foi de que um dos funcionários, pensando que estava em sua conta pessoal, tenha visitado e curtido a página da brasileira enquanto estava na conta do papa. As informações são da Catholic News Agency (CNA).

O Vaticano excluiu a hipótese de que a curtida tenha vindo da equipe do papa. "Podemos excluir a hipótese de que a curtida veio da Santa Sé, e nos voltamos para o Instagram para pedir explicações", disse um porta-voz, à época, ao The Guardian.

A investigação foi arquivada em 2022 sem detalhes sobre o resultado e possíveis punições. A informação é do blog Page Not Found, do jornal Extra.

Por onde anda Natalia?

A brasileira homenageou o papa Francisco no X (antigo Twitter) hoje. "Papa Francisco, você é um papa lendário. Descanse em paz", escreveu.

Pope Francis, you are a legendary Pope. May you rest in peace -- Natalia Garibotto (@NataaGataa) April 21, 2025

Natalia namora o jogador de basquete americano Malik Beasley. Ele, que defende o Detroit Pistons na NBA, assumiu o romance no mês passado com Natalia pouco após o divórcio de sua ex-esposa, Montana Yao, com quem era casado há cinco anos.

Ela parece ter desativado o site em que vendia fotos e vídeos sensuais. Hoje, ela costuma fazer transmissões jogando videogame no Twitch.