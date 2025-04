Finalistas dançam e fazem festa no penúltimo dia do BBB 25

Os finalistas do BBB 25 (Globo) se animaram nesta tarde que marca o penúltimo dia da temporada.

O que aconteceu

Renata, Guilherme e João Pedro cochilavam na área externa quando foram despertados com música pela produção. Eles acordaram alegres e fizeram a festa no gramado.

Com a ajuda de Renata, que coordenava os brothers, eles arriscaram até uma dança sincronizada. Os ritmos tocados variavam, e as preferências dos finalistas também estiveram presentes: rock, para Renata; frevo, para Guilherme; e sertanejo, para João Pedro.

Após a brincadeira, eles se mostraram cansados. "Estou até suada", disse Renata, que seguiu para tomar um banho.

