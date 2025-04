'Conclave': como é escolha de novo papa mostrada em filme vencedor do Oscar

O mundo se despede de papa Francisco, que enfrentava problemas de saúde nos últimos anos, e volta as atenções para a escolha de um novo pontífice. O tema ganhou os holofotes recentemente com o filme "Conclave", vencedor na categoria de melhor roteiro adaptado durante o Oscar 2025. O longa também recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo a de melhor filme.

O filme

Ralph Fiennes (Cardeal Lawrence) e Carlos Diehz (Cardeal Benitez) em cena de "Conclave" Imagem: Divulgação

Produção é baseada no livro "Conclave" (2016), de Robert Harris, e começa logo após a morte do papa (Bruno Novelli), em decorrência de uma grave doença. O Cardeal Lawrence assume a coordenação do processo de escolha, que reúne cardeais do mundo todo.

Cardeal precisa lidar com questões problemáticas envolvendo os candidatos ao mais alto posto da Igreja Católica. Ele também acaba descobrindo um segredo capaz de mudar a Igreja permanentemente.

Mas, afinal, como um novo papa é escolhido?

Ralph Fiennes em cena de 'Conclave' Imagem: Divulgação

Cardeais com direito a voto se reúnem na Capela Sistina. Eles juram cumprir as regras estabelecidas pela Igreja Católica para a escolha do pontífice. Após o juramento, as portas são fechadas e ficam no local apenas os envolvidos no processo.

Cada cardeal escreve no nome do candidato favorito em uma cédula, que é colocada em uma urna de bronze. Antes da abertura das cédulas, elas são contadas para conferir o total de eleitores presentes no local.

Nomes são lidos em voz alta. Após a leitura, elas são costuradas uma na outra e queimadas. A fumaça preta sinaliza que a escolha ainda não aconteceu, já a fumaça branca indica que um novo papa foi escolhido pelo conclave.

Todos os cardeais com idade inferior a 80 anos participam do processo. O vencedor precisa obter 2/3 dos votos. O Vaticano prevê até 21 votações. Se depois de todas essas tentativas ainda houver um impasse, os dois nomes mais votados disputam o posto de papa.