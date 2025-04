Papa Francisco não assistia à televisão desde 1990

O papa Francisco, que morreu hoje, não assistia à televisão desde 1990.

O que aconteceu

Ele decidiu parar de assistir à TV após ver uma cena sensual. "Eu estava vendo televisão com meus amigos padres, era 15 de julho de 1990. Algumas cenas de natureza adulta, digamos assim, foram mostradas — algo que não era bom para o coração", disse em entrevista ao jornal La Voz del Pueblo em 2015.

No dia seguinte, fez uma promessa à Virgem Maria. Ele participou de uma missa para Nossa Senhora do Carmo e prometeu nunca mais ver televisão.

Eu não assisti à coroação de Charles 3º, o novo rei britânico, por exemplo, ou muitos outros eventos mundiais importantes. Não por desdém, mas porque fiz um voto. Papa Francisco no livro 'Vida: A minha história através da História'

A promessa significa que ele nunca mais viu jogos de seu time do coração. Argentino, o papa torcia para o San Lorenzo. Na entrevista, ele afirmou que ainda acompanhava os resultados: um membro da Guarda Suíça Pontifícia o mantinha atualizado sobre o time.

Ao longo dos anos, ele abriu algumas exceções à promessa. Segundo o site Daily Star, no livro "Vida: A minha história através da História", o papa Francisco contou que já usou a TV para assistir a uma missa de domingo quando estava internado. Ele também se permitiu assistir a grandes eventos, como a posse de um novo presidente (ele não especificou qual) ou quando houve um acidente de avião.

Apesar do voto, o papa era fã do cinema. Em 2023, durante uma conferência com cineastas cristãos no Vaticano, ele defendeu a sétima arte: "Gosto da obra que vocês fazem, das obras de cinema, de arte e de beleza como grande expressão de Deus. Se quisermos qualificar as grandes obras do cinema, podemos dizer que uma boa razão são os atores, mas apenas as que souberam expressar harmonia, tanto na alegria como na dor. O cinema é poesia, pois dar a vida é poético".