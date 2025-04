Ex-BBBs mudam visual para grande final; veja resultado

Alguns ex-BBBs promete surgir com um visual novo na grande final do BBB 25 (Globo), programada para a noite de amanhã. Saiba quem já mudou a aparência desde que deixou o reality show:

Aline

Dias após sua eliminação, a baiana abandonou o cabelo curto e surgiu com tranças nagô e entrelaces. "Trabalho feito pelas mãos mágicas de Camilla, que fez meu cabelo e que eleva a autoestima de tantas mulheres pretas. Você arrasa, Camilla", escreveu na época.

Imagem: Instagram/alinepatriarca_

Camilla

A própria Camilla colocou suas habilidades à mostra ao adotar o cabelo comprido dias após deixar o BBB.

Imagem: Instagram/camilllamaia

Vinícius

Vinícius também publicou vídeos em um salão de beleza e cortando o cabelo. "Calma, gente, tá cacheado. Só fui cortar as laterais e ajeitar ele", escreveu para seus seguidores. "não tá muito diferente do que tava não. Sabe aquela mudança de água pra water? (...) Só para dar uma alinhada, chegar bonito na terça-feira".

Imagem: Instagram/viniciusnascimentos

Joselma

No fim de semana, Delma também resolveu "dar um up" no visual, como ela mesmo disse. "Estou indo ali fazer o que eu estava desejando há três meses, que é cuidar do meu cabelo e das minhas unhas", contou.

Imagem: Instagram/adonadelma

