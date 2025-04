Médico que 'tira dentes' no Japão? Relembre 5 dentistas dos animes

Joaquim José da Silva Xavier é uma grande figura histórica brasileira, um mártir da Inconfidência Mineira e pai do feriado de 21 de abril. Por ter atuado também como dentista amador, ele ficou conhecido pelo apelido "Tiradentes".

Aproveitando o feriado, decidimos relembrar alguns personagens que tinham a mesma profissão do herói brasileiro. Ou seja, Splash vai relembrar aqui alguns dentistas dos animes —sim, é uma profissão recorrente nos animes!.

Nonoko Kishii de "The Dragon Dentist"

Anime 'The Dragon Dentist' Imagem: Divulgação/Khara

Nonoko é uma jovem garota que recebe a missão de ser dentista do dragão protetor de onde vive. Ela mora em um lugar chamado País dos Dragões e, constantemente, essa entidade mágica fica com cáries. O anime segue com uma trama bem doida envolvendo um garoto que veio de dentro dos dentes do dragão.

O anime "The Dragon Dentist" originalmente era um curta de oito minutos com direção de Otaro Maijo (de "ID: Invaded"), e ganhou uma versão em dois episódios produzida pelo estúdio Khara (dos filmes de "Evangelion"). É uma bela animação, embora não tenha assim nada de muito substancioso.

Doutor Ohba de "Kotaro Vai Morar Sozinho"

Dentista em 'Kotaro vai morar Sozinho' Imagem: Reprodução

Por trás deste anime de protagonista fofo está uma história tremendamente depressiva. Em "Kotaro Vai Morar Sozinho" acompanhamos o dia a dia do jovem Kotaro, que se muda por conta própria para um prédio cheio de adultos soterrados por seus problemas de trabalho e vida pessoal. Assim é formada uma grande e inesperada família, disposta a se apoiar e se proteger sem julgamentos.

O doutor Ohba apareceu em um curto episódio do anime, mas muito importante. Ele é o dentista de Kotaro, e quando ele aparece somos apresentados a um drama antigo do personagem. Ohba explica à sua secretária a importância de "perceber os sinais" quando se atende pacientes mirins, porque às vezes eles podem sofrer agressões em casa e cabe ao médico também reparar nisso. Um episódio bem triste (como todo o resto deste maravilhoso anime).

Anime disponível na Netflix.

Yoko Sawaki de "Detetive Conan"

Dentista em 'Detetive Conan' Imagem: Reprodução

O anime de "Detetive Conan" já passou dos mil episódios, e no meio de tantos casos resolvidos claro que haveria algum dentista no meio. A doutora Yoko Sawaki é a estrela criminosa do 36º episódio da série, no qual acontece um assassinato em um local bem longe de seu consultório e Conan precisa provar que ela é a responsável.

O desafio é que a doutora tem um álibi perfeito: sua paciente Ayumi estava no horário do crime sendo atendida, e ela lembra de ter assistido pela TV do consultório um episódio de um programa de televisão, e isso faz com que a dentista seja deixada de lado pela investigação policial. Felizmente (para a taxa de criminalidade daquela cidade), Conan resolveu o caso de forma surpreendente.

Anime disponível na Crunchyroll.

Sowak de "Somali and the Forest Spirit"

Personagem dentista de 'Somali and the Forest Spirit' Imagem: Reprodução

O anime "Somali and the Forest Spirit" se passa em um mundo de fantasia no qual os humanos foram extintos e quem manda são criaturas mágicas e fantásticas. Num belo dia, um golem encontra uma garotinha humana chamada Somali e eles passam a viver juntos como pai e filha.

No episódio 9, Somali passa por um pequeno problema dentário e o grupo precisa procurar um dentista neste mundo. E é aí que aparece Sowak, um rato especializado em cuidar de dentes. Ainda que seja um anime de fantasia, uma coisa aqui é bem real: Somali é uma típica criança com medo de dentista, e isso causa uma confusão porque ela tenta fugir do doutor.

Anime disponível na Crunchyroll.

Goku de "Dragon Ball"

Goku golpeia Yamcha em 'Dragon Ball' Imagem: Reprodução

Uma das funções de um dentista é, claro, a extração de dentes. Se levarmos isso ao pé da letra, o jovem Goku de "Dragon Ball" já atuou na profissão no começo do anime original. Ao encontrar Yamcha pela primeira vez no deserto, o garoto macaco deu um golpe tão forte no ladrão que um de seus dentes saiu voando. Isso afetou totalmente sua autoestima, tanto que ele mal conseguiu flertar com Bulma depois do ocorrido.

Inclusive, um dos mistérios de "Dragon Ball", com discussão inútil no Reddit e tudo, é como Yamcha conseguiu implantar um novo dente em sua boca. Em momento algum da série o personagem explica como voltou a ter sua arcada dentária completa, mas até aí precisamos lembrar que se trata de "Dragon Ball", um anime que a Lua pode ser explodida sem muita cerimônia.

Anime disponível na Crunchyroll e Claro Vídeo.