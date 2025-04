'Cachaça', tapa, docinhos: Maria Beltrão teve encontro divertido com o papa

Maria Beltrão teve um encontro descontraído com o papa Francisco no Vaticano, em 2022. A apresentadora levou vários docinhos e se divertiu com uma piada bastante brasileira do pontífice.

O que aconteceu

Um padre que ela conhece e trabalha na sede da Igreja Católica disse que ela poderia cumprimentar o papa pessoalmente. Antes, ela participaria da audiência que o papa faz às quartas-feiras com 6.300 pessoas, no Vaticano.

Ela, então, decidiu levar docinhos brasileiros para o argentino. "Eu entrei em looping histérico. Sou sem noção e falei 'Posso levar doces para o papa?'. Ele respondeu: 'Quem cumprimenta o papa, pode levar o que quiser. Se ele vai comer, não vai comer...'. Ele adora doce, mas tem que comer pouco. Então, eu falei: 'Vou levar paçoquinha, pé de moleque, bolo de rolo, meus brigadeiros e Nossa Senhora Desatadora dos Nós, porque sei que ele tem muita devoção'", contou a jornalista, no É de Casa, naquele ano.

O papa, porém, pensou que Maria queria que os docinhos fossem abençoados, e a jornalista precisou "se virar" para se fazer entender. "Eu acho que falei javanês. Ele olhou e não entendeu nada. [...] Eu fui ficando cada vez mais nervosa, olhei bem pro olho dele e falei: 'Papa, é pra você e não engorda'. Ele olhou e falou: 'Ahh, engorda'. O padre Bruno falou: 'Maria, seja você. O papa não gosta de formalidade, teatro.' Essa é a chave pro caos", continuou.

Maria ainda contou que sujou as vestes do papa de maquiagem e ouviu uma tirada divertida dele. "No que eu abracei ele, ele me olhou com uma gravidade muito grande e falou: 'Tengo una duda'. 'Tenho uma dúvida'. Eu disse: 'Sim, Santo Padre', apertando a mão dele porque quando eu estou nervosa, faço tudo errado."

Ele falou: 'Cachaça é água?'. E aí dei risada, dei tapas no papa. Falei: 'Acho que é, Santo Padre, porque eu bebo bastante'. Assim, bem sem noção. Maria Beltrão

Nesse momento, outro padre interrompeu a interação dos dois e pediu que Maria encerrasse os cumprimentos. "O papa é argentino, né? Latino, a gente se entende. Eu não precisava ter dado tapas nele, mas ele foi muito carinhoso e eu tô até hoje muito emocionada", contou.