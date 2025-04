Após ganhar prêmio milionário, campeão do BBB 25 pagará o Imposto de Renda?

Faltando apenas um dia para grande final do BBB 25, Guilherme, João Pedro e Renata disputam o prêmio de R$ 2,7 milhões — considerado o terceiro maior da história do programa. Mas, afinal, como um valor tão alto entrará no Imposto de Renda do campeão?

Como o campeão deverá declarar o prêmio no Imposto de Renda?

Ganhar o BBB não significa somente mudar de vida, mas, também, arcar com novas obrigações tributárias. Assim como todos os nossos ganhos, o prêmio do reality show também precisa ser declarado no Imposto de Renda.

Porém, assim como qualquer outro trabalho, a TV Globo debita uma alíquota de 27,4% do Imposto de Renda (equivalente a R$ 500 mil) antes mesmo de repassar o montante ao ganhador. "O Big Brother Brasil é considerado como uma competição em que há uma avaliação de desempenho dos participantes, ou seja, é visto como um rendimento do trabalho. Esse pagamento se encaixa no mesmo modelo dos profissionais que são registrados com carteira assinada, em que o empregador debita o Imposto de Renda antes mesmo de pagar o salário daquele mês", explica André Cavalcanti, especialista da Valore Contabilidade & Consultoria.

Desta forma, o campeão deverá declarar o valor bruto de seu prêmio no campo "Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas". O especialista ressalta que o valor bruto da premiação é tributado de acordo com a legislação brasileira, que diz que a alíquota aplicada deve ser de 27,5% para a faixa 5, que tem a base de cálculo acima de R$ 4.664,68.

Mas e quanto aos prêmios ganhados ao longo do confinamento? André Cavalcanti explica que estes não possuem impostos. "Para os participantes que ganharam bens materiais, algo comum entre as dinâmicas do jogo, como carros e apartamentos, o bem deve ser declarado na declaração Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), seguindo a tabela da Receita Federal. Esse tipo de prêmio não tem imposto porque não é uma renda, o participante ganhou um patrimônio".

Caso o vencedor não declarar corretamente o prêmio do BBB 25, poderá arcar com algumas multas e penalidades. Ao cair na malha fina, se o participante não corrigir os erros encontrados pela Receita até o prazo máximo, poderá pagar até 75% do imposto devido como multa. Caso for corrigida antes, a porcentagem cai para 20%.

Além da multa, há outras consequências caso o ganhador não faça a declaração correta, como ser denunciado por crimes ligados à sonegação fiscal, não poder tirar ou atualizar seu passaporte, além da restrição a solicitações de empréstimos, financiamentos ou abertura de conta em banco André Cavalcanti, especialista da Valore Contabilidade & Consultoria.

