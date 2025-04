Guilherme, João ou Renata? Eliminados revelam torcida para final do BBB 25

O BBB 25 (Globo) começou com 24 participantes, e alguns deles seguem acompanhando a trajetória dos finalistas, que se despedem da casa amanhã. Descubra por quem eles torcem nesta reta final:

Guilherme, João Pedro ou Renata: para quem torcem os eliminados

Diego Hypolito: ainda durante a madrugada de hoje, o ginasta lamentou a eliminação de sua amiga, Vitória Strada, e declarou torcida para Guilherme. "Gente, tentei dormir e não consegui. Nossa, eu acho uma coisa muito absurda, não dá para acreditar que a Vitória foi eliminada. É meio surreal para mim, mas vamos lá BBB", disse. "Temos o Gui, que Deus conceda essa vitória, que a gente se una de verdade. Para que esse menino gentil e carismático, ainda consiga essa vitória".

Vinícius: também declarou apoio ao amigo. "Agora é reta final, cardume! O nosso primo-irmão Guilherme é finalista do BBB e está nas nossas mãos fazer dele o campeão dessa edição! Guilherme merece demais ganhar esse BBB: se jogou nas dinâmicas, venceu provas, sempre se posicionou de forma coerente e respeitosa e acima de tudo tem garra e carisma para ser campeão", escreveu em um Instagram Stories.

Delma: dupla de Guilherme, Delma tem puxado mutirões pelo genro. "É final e a gente segue junto com muita garra e muito orgulho no coração. O voto é pra ganhar",postou no Instagram. "Ele vai trazer esse prêmio que Olinda nunca teve (…) Ele vai mudar nossa história".

Vitória: ainda dentro da casa, Vitória declarou apoio ao amigo, Guilherme.

Eva: sem abandonar sua dupla de jogo, Eva tem puxado mutirões para Renata. "É seu, minha irmã", escreveu no Instagram.

Maike: o affair de Renata gravou um vídeo dizendo estar "na torcida" pela sister. "Que felicidade", disse.

Gabriel: a dupla de Maike também comemorou pelo Quarto Fantástico —Renata e João Pedro— estar na final, declarando torcida para ambos. "Que vença o melhor", disse.

Marcelo: primeiro eliminado do reality show ao lado de Arleane, Marcelo não declarou torcida, mas na noite anterior postou um Story com um voto para eliminar Vitória Strada — e marcando o perfil de Renata, como possível predileta para vencer.

João Gabriel: o gêmeo, claro, tem puxado mutirões para o irmão, João Pedro, sair campeão.

Os demais brothers da edição não se manifestaram até a publicação deste texto.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas