Do BBB pra vida? Quais ex-participantes se reencontraram fora do reality

Restando apenas os finalistas dentro do BBB 25, fora do confinamento, os ex-jogadores deram início a uma nova rotina, repleta de compromissos, que não os impediram de reencontrar as amizades que realmente pretendem levar para vida.

União quarto Nordeste

Giovanna Jacobina, a terceira eliminada do programa, manteve seu grande vínculo com Thamiris. Logo após a eliminação da nutricionista, as duas se reencontraram e costumam ser vistas frequentemente juntas em eventos.

Além delas, Camilla e Gracyanne Barbosa fazem parte dos encontros. As quatro foram grandes aliadas durante o confinamento e seguem mantendo o laço criado dentro do programa.

Os Fantásticos

Assim como o grupo rival, os ex-participantes do quarto Fantástico mantiveram uma ligação. Eliminados um seguido do outro, Maike e Eva continuaram próximos, sendo vistos em eventos e festas juntos.

Além dela, o representante comercial também continuou amigo de João Gabriel. Os dois posaram juntos para algumas fotos compartilhadas nas redes sociais.

Conflitos deixados para trás

Fora do confinamento, Aline deixou para trás muitos conflitos, principalmente, com Gracyanne. As duas foram vistas juntos durante um jantar de reencontro com outras ex-sisters que eram do quarto Nordeste.

Além da musa fitness, a ex-policial militar também manteve o vínculo com Camilla. A trancista foi responsável por fazer uma das mudanças de visual que Aline teve após sua eliminação.

A baiana também fez questão de reencontrar Diego. Em suas redes sociais, ela demonstrou estar muito feliz de levar consigo algumas amizades do confinamento.

Mesmo que rivais no jogo, outra amizade que se manteve foi a de Camilla, Thamiris e Gabriel. Eliminado ainda nas primeiras semanas, a dupla de Maike celebrou o reencontro com as irmãs.

Amizade nem de graça

Enquanto isso, outros não desejam mais saber de algumas pessoas que eram próximas dentro do confinamento. Após serem eliminados e descobrirem coisas, alguns ex-participantes demonstraram decepção.

Diego Hypolito deixou claro que não deseja mais ter amizade com Maike e Gracyanne. Assim como ele, Daniele também demonstrou não confiar mais na musa fitness.

Arleane e Marcelo afirmaram para Splash que a maior decepção deles também foi Gracyanne. Mais do que a influenciadora falou sobre eles, os ex-participantes ficaram chocados com tudo o que a ex-sister comentou sobre pessoas próximas a ela.

Mateus Pires não fez nenhuma interação pública com Camilla e Thamiris. Dentro do confinamento, o trio ficou bem próximo, mas os conflitos entre as irmãs e Vitória Strada fizeram com que o arquiteto se posicionasse contra as cariocas após sua eliminação.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas