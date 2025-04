Antonio Banderas, Virginia e mais: famosos lamentam morte do papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, faleceu hoje aos 88 anos. A informação foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa da morte ainda não foi revelada.

Após a notícia, celebridades lamentaram a morte do pontífice.

Virginia Fonseca, que está no Japão, usou o Instagram para lamentar. "Que Deus o tenha. Descanse em paz", escreveu.

Felipe Neto compartilhou nos stories do Instagram: "Melhor papa que existiu".

Ivan Moré também postou uma foto e legendou: "O maior de todos se foi".

Bruno Astuto postou uma imagem do papa e um longo desabafo: "[...] O primeiro Papa não-europeu desde o século VIIII chegou de uma maneira sui generis - com o antecessor ainda vivo -, confortou nossas almas numa pandemia absurda e nos deixa num mundo dividido que tanto precisa de suas palavras de fé e esperança, como as de sua última Homilia de ontem".

O espanhol Antonio Banderas, católico praticamente, relembrou uma foto ao lado do papa. "Morre o papa Francisco, um homem que, como chefe da Igreja Católica, demonstrou bondade, amor e misericórdia para com os mais necessitados", disse.