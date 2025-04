Sem chocolate? Gracyanne mostra ovo de colher que ganhou na Páscoa

Gracyanne Barbosa compartilhou nas redes sociais ontem que recebeu dos fãs um "ovo de colher fit".

O que aconteceu

A influenciadora mostrou o presente recebido através de seu perfil no Instagram. Ela, que ficou 20 anos sem comer chocolate antes do Big Brother, tem seguido uma dieta restrita desde que deixou o reality.

Esse é o ovo de colher da mãe Gra. Minha cara, né, gente? Casquinha de tapioca com ovo mexido, sem lactose, sem açúcar e muita proteína. Mais minha cara impossível. Amei Gracyanne Barbosa

Com seu "ovo de tapioca" sem chocolate, Gracyanne disse que "essa é a Páscoa de quem treina pesado e está tentando recuperar o shape".

Ela ainda disse que não é preciso se culpar ao consumir chocolate. "Se você comer um pedacinho de chocolate, não se culpe, porque faz parte, como eu fiz lá dentro e continuo fazendo uma vez ou outra aqui fora".

