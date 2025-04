'The Last of Us': Pedro Pascal diz estar 'em negação' após 2º episódio

O segundo episódio da segunda temporada de "The Last of Us", exibido ontem, trouxe um momento dramático e aguardado pelos fãs do videogame que inspirou a série.

O que aconteceu

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

A morte de Joel, interpretado por Pedro Pascal, acontece durante o segundo episódio.

O ator, que já sabia do destino do personagem desde que aceitou o papel, admitiu estar em "negação" sobre o fim de sua jornada como Joel. Em entrevista à Entertainment Weekly, Pascal confessou: "Percebo isso cada vez mais, à medida que envelheço: me pego em negação sobre tudo que chega ao fim. Sei que estarei para sempre ligado a tantas pessoas dessa experiência, mas nunca mais sob as circunstâncias de interpretar Joel."

Ele acrescentou: "Não passo muito tempo pensando nisso porque me deixa triste."

Apesar da morte do personagem, Craig Mazin, cocriador do jogo e produtor executivo da série, garantiu que Joel não desaparecerá por completo. "Se fizermos bem o nosso trabalho, vocês sentirão muito a presença dele", afirmou Mazin, também à EW, revelando que o personagem aparecerá em flashbacks ao longo da temporada.

O episódio marcou um momento crucial na trama, deixando fãs emocionados e levantando expectativas para os próximos capítulos.