'Não sou de economizar': Maria Gladys revela detalhes de crise financeira

Maria Gladys, 85, ficou no centro de uma polêmica após a filha Maria Teresa publicar que a mãe estava "na rua confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa" em Minas Gerais.

O que aconteceu

Atriz contou detalhes sobre as dificuldades que enfrenta, em entrevista ao Domingo Espetacular (Record). Ela não esconde o estilo de vida pouco preocupado em guardar dinheiro.

Morei durante 20 anos em Copacabana. Morei em Ipanema. É caro, mas eu quero viver bem. Só se vive uma vez e eu não economizo. O dinheiro é pouco. Não é para economizar, é para gastar, até porque é pouco. Eu gasto bem, como bem, boa comida e boa bebida.

Postura a impediu de acumular um grande patrimônio ao longo da carreira. "Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro [comprar] casa e eu não sou herdeira. Eu não sou herdeira, sou filha de gente que não tinha casa própria."

Maria Gladys enfrenta problemas financeiros Imagem: Divulgação/Globo

Maria Gladys explicou que a falta de contratos longos na televisão contribuiu para a instabilidade financeira. "Eu nunca tive contrato de três anos e depois acaba o contrato. É difícil a vida de ator. Tem que ter coragem". Ela também sente o impacto da idade na diminuição de convites para trabalhar.

Já tem algum tempo que o trabalho começa a ficar menos. Você vai ficando mais velha e o trabalho vai diminuindo, principalmente na televisão [...] Foi ficando cada vez mais difícil se manter na cidade grande.

Veterana está hospedada em uma pousada em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais. O proprietário relatou que ela teve dificuldades para pagar a estadia recentemente. Apesar da situação, a atriz demonstra gratidão pelo apoio que tem recebido.

Quero acalmar meus amigos, meus fãs, pessoas queridas que se preocuparam comigo… muito obrigada. Estou muito bem. Eu gostaria de trabalhar. Eu estou há muito tempo sem trabalhar. Me chamem.

Maria Thereza Maron, filha da atriz Maria Gladys, afirma que nem ela e nem a mãe estão sabendo de uma suposta ajuda da neta Mia Goth para que artista vá a Londres para receber cuidados.