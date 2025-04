Após indiretas, ex de Cauã perde paciência com ataques de 'baixo calão'

Mariana Goldfarb, 35, perdeu a paciência após ser vítima de ataques nas redes sociais.

O que aconteceu

Modelo rebateu xingamentos que recebeu no Instagram ao longo dos últimos dias. Ela publicou um desabafo na madrugada de hoje.

Só para lembrar: toda e qualquer pessoa que venha no meu perfil usar palavras de baixo calão, vulgo grosseiras, será deliciosamente bloqueada. Não tenho paciência nenhuma para quem não faz bom uso da língua portuguesa. Grata.

Modelo publicou desabafo nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Famosa está em evidência após compartilhar reflexões apontadas como indiretas ao ex-marido Cauã Reymond, 44. Mariana já falou diversas vezes sobre um relacionamento abusivo que viveu —mas nunca citou o nome do ator.

Primeira indireta reforçou teoria de que o ex abusivo seria Cauã. "Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... Está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote."

Dias depois, ela marcou Bella Campos, 27, em uma publicação no Instagram, em meio à polêmica envolvendo o galã. "Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto", dizia o post.

Ela e o artista ficaram juntos entre 2016 e 2023. Eles anunciaram a separação em abril de 2023.

Bastidores de 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ator teria protagonizado atritos nos bastidores de "Vale Tudo". Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Intérprete do golpista César tem interferido na direção, dando palpites frequentes nas execuções de cenas, além de apontar falhas nos trabalhos de colegas. De acordo com apuração de Splash, a atitude tem provocado um clima péssimo com uma parte importante do elenco. Tudo, ao que consta, seria resultado de um acúmulo de frustrações do ator dentro da Globo.