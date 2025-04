'Conclave', 'Dois Papas': relembre filmes e séries que retratam os papas

A trajetória de diferentes papas já foi descrita na ficção por meio de filmes, séries, documentários e livros. Abaixo, confira dicas de obras, muitas delas premiadas, que retratam a vida de líderes da Igreja Católica ao longo das décadas.

'Conclave' (2024)

Uma das sensações na corrida pelo Oscar de 2025 com oito indicações, o filme acompanha o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes), que se encontra no centro de uma conspiração enquanto supervisiona um dos eventos mais secretos do mundo: a seleção de um novo papa, exigida após a morte repentina do titular.

Dirigido por Edward Berger, o longa recebeu seis indicações ao Globo de Ouro e venceu na categoria "Melhor Roteiro".

'Dois Papas' (2019)

Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, o filme traduz em ficção os encontros entre o então papa Bento 16 (Anthony Hopkins) e o cardeal Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce), antes deste se tornar o papa Francisco. Baseado em fatos reais, o longa retrata a crescente amizade entre ambos e o caminho que levou Bento 16 à renúncia do cargo, em 2013.

"São dois caras de idade que discordam em tudo, mas eles fazem parte de uma instituição e precisam ter um entendimento, aquilo precisa andar. Eles precisam buscar alguma afinidade", explicou Meirelles ao UOL, em entrevista na época do lançamento da obra.

No Oscar de 2020, o filme concorreu na categoria Melhor Roteiro Adaptado. Pryce foi indicado como Melhor Ator, enquanto Hopkins concorreu como Melhor Ator Coadjuvante.

'Papa Francisco: um Homem de Palavra' (2018)

O documentário foi feito em coprodução com o Vaticano e mostra o papa em diferentes viagens, celebrando missas em Roma e em discursos para os fiéis. Na obra, o papa Francisco responde a perguntas sobre temas como morte, imigração e desigualdade de renda.

'The Young Pope' (2016)

Protagonizada por Jude Law, a série "O Jovem Papa" (em tradução livre) segue a vida de Lenny Belardo, o Pio 13, primeiro papa dos Estados Unidos na história, e cuja trajetória até o posto aconteceu sob circunstâncias duvidosas. O drama da HBO foi criado e dirigido por Paolo Sorrentino e conta com a atriz Diane Keaton no elenco.

Em 2020, a continuação "The New Pope" ("O Novo Papa") acompanha Pio 13 em coma e a procura do Vaticano por um novo pontífice. Nesta segunda temporada, John Malkovich assume como papa João Paulo 3º.

'Temos Papa' (2011)

Em referência à declaração feita pela Igreja Católica quando um novo papa é escolhido (Habemus Papam), o filme narra a chegada do Cardeal Melville (Michel Piccoli) ao cargo. Aparentemente incapaz de carregar a responsabilidade do cargo, o novo papa tem um ataque de pânico antes de cumprimentar os fiéis que o aguardam.

Desconfiadas de que o escolhido não conseguirá assumir o posto, as autoridades do Vaticano procuram a ajuda de um psicanalista ateu para auxiliar o pontífice.

Poder e Luxúria (2006)

O filme é baseado na história da polêmica família Borgia, acusada de cometer crimes e incestos. Em 1492, após trabalhar por décadas na Igreja Católica Romana, Rodrigo Borgia é eleito novo papa, assumindo como Alessandro 6º. O pontífice escolhido sonha em aumentar as terras do Vaticano, e o longa narra as consequências de seu desejo.

A trajetória de Alessandro 6º e as dinâmicas da família também são retratadas na série "Os Borgias", de 2011.

Papa João Paulo 2º; Karol, o Homem que Virou Papa e Não Tenha Medo (2005)

Em 2005, o ano da morte de João Paulo 2º, foram lançados três filmes dedicados à vida do pontífice. Veja abaixo cenas e a capa de cada um deles.

Em 2006, a série "Karol" também se dedicou à trajetória de João Paulo 2º.

Cena e capa do filme "Papa João Paulo 2º", que conta a história do pontífice Imagem: Divulgação

"Have no Fear" é uma das obras que contam a trajetória do papa João Paulo 2º Imagem: Divulgação

Karol Wojtyla, o papa João Paulo 2º, tem sua vida contada em filme que leva seu nome Imagem: Divulgação

Capa de divulgação do filme "Papa Giovanni" Imagem: Reprodução/Amazon

'Papa Giovanni' (2002)

O filme conta a história do papa João 23, que esteve no posto entre 1958 até a morte, em 1963.

'Amém' (2001)

Conta a história de um católico que tenta chamar a atenção do Vaticano sobre as atrocidades nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. O jovem busca chegar até o papa para que o pontífice tenha conhecimento das práticas nos campos e se manifeste contra a violência. Trailer abaixo em inglês:

Trilogia sobre o papa João Paulo 2º

A editora Corvara elaborou uma trilogia sobre a vida de João Paulo 2º, pontífice que comandou a Igreja Católica de 1978 a 2005. O primeiro volume narra a vida de João Paulo 2º, de sua infância na Polônia até sua eleição ao papado. No segundo volume, seu discurso de posse foi transformado em história em quadrinhos, acompanhado da descrição das viagens feitas pelo pontífice. O terceiro e último volume trata da morte de João Paulo 2º, e da vida e eleição de seu sucessor Bento 16.