Meu iPhone não receberá novas versões do iOS; o que isso significa?

Os iPhones mais recentes funcionam, desde 2023, com o iOS 17 e, em junho de 2024, deverão receber o iOS 18. Os modelos lançados em 2017 (8, 8 Plus e X) já não funcionam com a última versão do sistema operacional e, quando chegar o iOS 18, os modelos de 2018 (XS, XS Max e XR) provavelmente não mais receber as novas atualizações.

Isso, no entanto, não significa que os modelos antigos vão parar de funcionar.

Os telefones apenas não vão conseguir usar o novo iOS e nem receberão atualizações de segurança. Mas continuarão funcionando com o sistema que já estiver instalado.

Com o passar do tempo, porém, vão perdendo suporte para alguns apps.

Por que Apple não lança a nova versão para todos iPhones?