Sabrina Boing Boing fala da saúde após troca de silicone rompido nos seios

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Sabrina Boing Boing, 40, comentou sobre a saúde após completar três meses desde que fez uma cirurgia para a troca de silicone.

O que aconteceu

A modelo refletiu sobre o procedimento nos seios, quando colocou próteses de três litros em cada um deles. Em um post no Instagram, ela afirmou que a cirurgia trouxe saúde e autoestima.

Três meses dos procedimentos cirúrgicos que muito mais que trazer minha autoestima de volta trouxe minha saúde Sabrina Boing Boing

De acordo com ela, após a troca de próteses, tudo ficou ajustado. "Tudo que estava desregulado normalizou. Realmente, eu não tinha ideia do mal que aquela prótese rompida estava fazendo no meu organismo", desabafou.