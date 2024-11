Por que o filho mais velho de Neymar não foi ao aniversário de Mavie?

Davi Lucca, o filho mais velho de Neymar, não foi ao aniversário da irmã, Mavie. A festa de luxo aconteceu no último sábado (9), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A ausência de Davi na festa foi notada por internautas. Carol Dantas, mãe do menino, usou seu perfil nas redes sociais para explicar o motivo.

De acordo com Carol, a vida escolar de Davi foi o que fez com que ele não fosse à festa. "Ele está em sua semana de provas. Já tem 13 anos e não pode faltar", contou. Ela também não foi para a celebração do primeiro ano de vida de Mavie.

Ainda, ela contou que quem decidiu não ir para a festa foi o próprio Davi. "Ele não quis perder a prova e fazer depois. Mas o importante foi que na primeira festa nós estávamos com ela", disse.

A festa de Mavie, que é fruto da relação de Neymar com Bruna Biancardi, aconteceu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O atleta presenteou a filha com um colar, brinco e pulseira personalizados com a inicial do nome dela.