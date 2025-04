Val Kilmer passou últimos anos recluso na cama antes de morrer, diz site

O estado de saúde do ator havia piorado nos últimos anos, levando-o a ficar em reclusão acamado, publicou o site TMZ.

O que aconteceu

Morte do ator foi confirmada nesta semana pela sua filha Mercedes Kilmer ao jornal The New York Times. A causa da morte foi uma pneumonia. Em 2014, ele foi diagnosticado com câncer na garganta, mas se recuperou após tratamento — que deixou sequelas.

Fontes familiares disseram ao site TMZ que ele sentia falta de energia devido ao tratamento para o câncer. Isso o teria levado a ficar de cama por um longo período.

"Corpo parou de funcionar", disseram as fontes ao TMZ. Dificuldades permaneceram mesmo após recuperação do câncer.

Val Kilmer já estava fraco antes de morrer. Segundo o TMZ, familiares e amigos foram ao hospital dias antes da morte do ator, que teve quadro de saúde agravado na semana passada.

O ator já tinha ficado internado no início do ano. Em fevereiro, a conta de Val no Instagram publicou um vídeo dele vestindo uma máscara do Batman. Contudo, fontes disseram que a gravação era antiga e diferente da aparência real do ator semanas atrás.

Kilmer não aparecia em público desde antes da pandemia. O último evento que Val Kilmer compareceu publicamente foi no Thespians Go Hollywood Gala, em 2019.