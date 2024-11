Ana Maria Braga sobre vida amorosa: 'Estranham eu me apaixonar aos 75 anos'

Ana Maria Braga, 75, que namora Fábio Arruda, 53, comentou sobre sua vida amorosa.

O que aconteceu

A apresentadora falou do estranhamento das pessoas sobre sua vida amorosa na meia-idade. "Eu diria que, na minha idade, algumas pessoas estranham eu me apaixonar aos 75 anos, por exemplo. Eu me sinto com 20 anos", disse em entrevista ao 50 & Uns, projeto comandado por Angélica no Globoplay.

Meu coração tem uma idade média assim, juízo, acho que está por aí também, uns 20 anos Ana Maria Braga

Ana Maria Braga falou que tem muita vontade de viver, principalmente após ter enfrentando e superado o câncer quatro vezes. "Eu, um tempo atrás, tive acho que o maior susto da minha vida, com possibilidades ínfimas de sobreviver e, a partir do momento que Deus me deu a oportunidade de continuar aqui, a minha vida mudou."