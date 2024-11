Como 'Encanto' e 'Moana' ajudaram a Disney a priorizar representatividade

"Moana" foi um marco importante na história recente da Disney. A animação lançada em 2016 acompanha a história de Moana Waialik, uma jovem que não mede esforços para ajudar seu povo. O longa foi um sucesso e arrecadou US$ 687 milhões mundialmente.

O impacto de "Moana", no entanto, vai além do financeiro: ela faz parte do hall de princesas que fogem do padrão de beleza da sociedade ocidental. Ela não tem interesse amoroso e, com seus cabelos cacheados e pele morena, é um novo passo a tão desejada representatividade pela empresa.

É extremamente importante que as pessoas se vejam representadas na tela de várias maneiras, mas acho que algo que sempre esperamos e nos esforçamos é que as pessoas sintam essa conexão profunda com a história e esses personagens.

Jared Bush, roteirista de 'Moana', em conversa com Splash

O mesmo aconteceu em "Encanto" (2021), no qual, segundo Bush, uma parte do público se identificou com uma protagonista que usasse óculos. "Acho que enquanto continuamos a contar as histórias, é sempre importante pensar em quem nunca se viu nas telas antes e encontrar maneiras de comemorar isso."

Jared Bush esteve presente na D23 Brasil Imagem: Marcelo Barretto/ AgNews

Bush assumiu recentemente o cargo de chefe do escritório criativo do estúdio de animação da Walt Disney e, a Splash, explica ser uma prioridade da empresa a busca por representatividade nas telas. "Descobrir quais serão nossas próximas histórias, é realmente importante. [...] É sempre uma prioridade ter certeza de que não importa onde você esteja no mundo, você se veja e sinta essa conexão profunda. Isso é algo que 100% debatemos, e você continuará a ver isso nas nossas histórias futuras."

O meio ambiente também é um assunto tratado em "Moana" e, segundo Jared Bush, todos no mundo dividem a mesma natureza, então é um assunto importante que deve ser tratado. "A noção de natureza como parte dessas histórias é importante, ao ser algo que devemos cuidar, e respeitar é fundamental."

O executivo da Disney é codiretor de "Zootopia", e agora escreve o roteiro de "Moana 2", que chega aos cinemas no dia 28 de novembro e, para 2025, volta à direção para "Zootopia 2".

Essas são as primeiras sequências nas quais trabalhei, e acho que o desafio é descobrir como continuar essas histórias de uma forma que pareça natural para os personagens vivenciarem. Não queremos apenas os colocar em outras aventuras só por colocar.

Cena de 'Zootopia - Essa Cidade é o Bicho' (2016) Imagem: Divulgação

Para "Moana 2", Bush adianta que longa abordará como a protagonista lida com as mudanças sofridas por ela no primeiro longa. "Ela é uma personagem que teve que descobrir quem ela era [em "Moana"], mas o legal é que nunca paramos de descobrir quem somos. As coisas acontecem na sua vida e tudo muda e você tem que se descobrir tudo de novo. Então, eu diria que foi um desafio descobrir que tipo de história abordaríamos, mas sempre volta ao personagem. Nos perguntamos: 'o que Moana faria a seguir?'. Ela se tornou uma desbravadora. Há um oceano inteiro lá fora para ela descobrir o que fará agora", encerra.

Jared Bush esteve presente na D23 Brasil, que acontece entre os dias 8 e 10 de novembro, no Transamérica Expo, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados.