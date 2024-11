A Fazenda: Peões ficam sem água quente após nova punição

Os peões receberam mais uma punição na tarde deste domingo (10) em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gizelly desceu para a área dos animais sem as galochas. O calçado faz parte das regras do reality show e, por isso, toda a casa foi castigada. Sacha Bali, fazendeiro da semana, leu o aviso.

Sacha: "De acordo com a página cinco do Manual do Fazendeiro, todo peão que se dirigir à área dos animais durante o período do trato deve, obrigatoriamente, estar usando as galochas. Por descumprirem essa regra, todos serão punidos. Vocês ficarão 48 horas sem água quente".

O fazendeiro ainda debochou: "Até janeiro a galera aprende, pô! Tranquilo".

