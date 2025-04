Poliana posta foto com a nora Virginia e choca fãs: 'Parecem irmãs'

Poliana Rocha, 48, comemorou o aniversário da nora Virginia, que hoje completa 26 anos.

O que aconteceu

Poliana compartilhou cliques das duas de biquíni. "Hoje é o seu dia, e eu quero aproveitar para te dizer o quanto sou feliz por ter você na minha vida. Você não é apenas a esposa do meu filho — é uma filha de coração, uma amiga querida e uma mulher maravilhosa que admiro muito", escreveu na legenda

Que a vida te abrace com todas as coisas boas que você merece. Que não falte paz, saúde, alegrias e muito amor todos os dias do seu novo ano! Poliana Rocha para Virginia

Os fãs ficaram chocados com a semelhança das duas. "Parecem irmãs! Maravilhosas", comentou uma seguidora. Outra elogiou: "Nunca vi uma nora e sogra que parecem mãe e filha igual vocês duas... São muito parecidas".

Virginia agradeceu a homenagem da sogra. "Amém Poli!!!! Tudo em dobro para você sempre, te amo", escreveu a influenciadora nos comentários.