Teleton: Xuxa recebe homenagens do Troféu Imprensa atrasadas

Xuxa recebeu troféus das mãos de Patrícia Abravanel durante sua participação no Teleton, na noite de sábado (9).

O que aconteceu

Na ocasião, Patrícia contou que era o sonho de Silvio Santos, que morreu em agosto deste ano, ter entregado os prêmios em mãos. As homenagens são chamadas de Troféu Imprensa, promovida e transmitida pelo SBT para personalidades da televisão.

Patrícia falou sobre o sonho de Silvio. "Meu pai gostaria muito de ter feito isso, mas não teve a oportunidade. Mas você recebeu alguns troféus da imprensa, que você não recebeu e não levou para casa", disse ela, antes de entregá-los para Xuxa.

Entre as homenagens, estão troféus de 1992, 2006 e 2012. Todas são pelo trabalho dela como apresentadora. Xuxa agradeceu a Patrícia, e segurou os prêmios orgulhosa. "Quando vejo e ouço as pessoas que me acompanham dizendo 'eu te amo', saindo do coração, isso para mim é o maior prêmio que qualquer artista pode receber", disse.