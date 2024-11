Kate Middleton vai a evento oficial da família real; Camilla não participa

Kate Middleton se juntou à família real para o "Domingo da Memória", um dos principais eventos da monarquia britânica, que aconteceu neste domingo (10). A princesa Camilla não compareceu.

O que aconteceu

A princesa de Gales está retomando os compromissos reais de forma gradual. No início de outubro, ela teve um encontro com uma fotógrafa que lida com um câncer agressivo. Na noite de sábado (9), ela também compareceu a um serviço musical no Royal Albert Hall, de acordo com a imprensa inglesa.

Kate se afastou dos compromissos reais depois de ter sido diagnosticada com câncer. Ela precisou passar por quimioterapia no início de 2024.

No Domingo da Memória, ela ficou ao lado de Sofia, a Duquesa de Edimburgo. Kate assistiu ao seu marido, o Príncipe William, que seguiu seu pai, o Rei Charles, na cerimônia de deposição de uma coroa de flores no Memorial Cenotáfio, no centro de Londres.

A rainha Camila não compareceu ao evento. Ela se retirou de todos os compromissos reais durante a semana por orientação médica. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado, explicando sua ausência: "Seguindo a orientação dos médicos para garantir uma recuperação completa de uma infecção pulmonar sazonal e para proteger os outros de qualquer risco potencial, Sua Majestade não participará dos eventos Domingo da Memória deste fim de semana."