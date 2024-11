Quantas vezes vale a pena ver de novo? Veja as novelas mais reprisadas

No ar desde 1976, inicialmente, o Vale a Pena Ver de Novo (Globo) transmitia reprises de conteúdos jornalísticos, mas, a partir de 1980, passou a focar novelas, com a reprise de "Dona Xepa" (1977).

Desde então, a faixa da Globo é responsável por resgatar grandes clássicos da teledramaturgia —alguns deles, inclusive, que já foram transmitidos mais de uma vez nesse horário. Confira a lista das novelas mais reprisadas:

'O Rei do Gado'

Exibida originalmente entre 1996 e 1997, a novela é a campeã de reexibições do Vale a Pena Ver de Novo, com três reprises (1999, 2015 e 2022/2023). Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama ainda foi transmitida novamente em 2011, pelo Canal Viva.

A história acompanha a disputa entre a família Mezenga e Berdinazzi, rivais no campo da agricultura e da pecuária. Envolvendo questões de poder, amor e vingança, a trama ainda acompanha o romance de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e Luana Berdinazzi (Patrícia Pillar).

Patricia Pillar e Antonio Fagundes em "O Rei do Gado" Imagem: Reprodução/Globo

'A Viagem'

Remake de Ivani Ribeiro exibido em 1994, a novela foi reprisada duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo: em 1997 e 2006. Já no Canal Viva, a história ganhou três reexibições: em 2014/2015, 2020/2021 e 2024.

Inspirada em livros espíritas, a trama acompanha Alexandre (Guilherme Fontes), um jovem rebelde que morre em um acidente e volta como espírito para atormentar as pessoas que não o ajudaram. A história ainda acompanha o romance entre Diná (Christiane Torloni), irmã do protagonista, com Otávio (Antônio Fagundes), advogado que se recusou a ajudar Alexandre.

Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Imagem: Acervo/Globo

'Por Amor'

Um dos clássicos de Manoel Carlos, a história foi exibida entre 1997 e 1998, mas retornou para o Vale a Pena Ver de Novo em 2002/2003 e 2019. Já no Canal Viva, a novela foi retransmitida em 2010/2011, retornando em 2017.

A trama acompanha a relação entre Helena (Regina Duarte) e Maria Eduarda (Gabriela Duarte). Mãe e filha, a primeira faz de tudo para que a herdeira aceite seu pai alcoólatra, Orestes (Paulo José). Enquanto isso, a jovem só tem olhos para Marcelo (Fábio Assunção), que sofre com as perseguições de Luara (Vivianne Pasmanter), sua ex-namorada.

Atílio (Antonio Fagundes) e Helena (Regina Duarte) são o casal principal de Por Amor Imagem: Globo/Divulgação

'O Cravo e a Rosa'

Novela de Walcyr Carrasco foi exibida pela primeira vez entre 2000 e 2001. Devido ao seu grande sucesso de audiência, menos de dois anos depois a trama ganhou sua primeira reexibição.

No Vale a Pena Ver de Novo, a história foi transmitida duas vezes: em 2003 e 2013. Em 2019 ainda foi reprisada pelo Canal Viva e retornou mais uma vez para as telinhas da Globo entre 2022 e 2023, inaugurando a Edição Especial, nova faixa de reprises após o Jornal Hoje.

A história retrata o romance de Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis), que se casam após uma aposta. Apesar das brigas e do casamento arranjado, os dois se apaixonam ao longo da história.

'O Cravo e a Rosa" estreia horário de reprises da Globo Imagem: Globo/Nelson Di Rago

'Chocolate com Pimenta'

Mais uma história de Walcyr Carrasco, a novela foi exibida originalmente entre 2003 e 2004. Assim, como "O Cravo e a Rosa" a trama foi um sucesso absoluto e retornou rápido para a televisão.

Em 2006 teve sua primeira reprise no Vale a Pena Ver de Novo, retornando em 2012 para a faixa. Em 2022, a novela voltou a ser transmitida, desta vez, na Edição Especial, substituindo a trama de Petruchio e Catarina.

Ambientada nos anos 1920, "Chocolate com Pimenta" conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes). Jovem humilde, ela retorna para sua cidade em busca de vingança após ser humilhada. Lá ela se apaixona por Danilo (Murilo Benício) e o disputa com Olga (Priscila Fantin).