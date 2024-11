Mãe de Ludmilla comemora gravidez de Brunna: 'Sou vovó!'

Silvana Oliveira, 48, mãe da cantora Ludmilla, comemorou a notícia de que será avó. O anúncio da gravidez de Brunna Gonçalves, 32, foi feito ontem, durante show da turnê Numanice 3.

O que aconteceu

Silvana publicou uma foto ao lado da filha e da nora para comemorar notícia. "Sim, meu povo. Eu sou vovó. Agora posso gritar bem alto. Eu não consigo explicar o sentimento que há em mim neste momento. Eu sonhei tanto com esse dia, que parece que realmente está sendo um sonho mais que perfeito. Venha com muita saúde meu amor, a vovó já lhe ama muito, vai mimar, brincar, agarrar", escreveu ela.

Ela ainda agradeceu ao casal pelo "presente". "Eu só agradeço a Deus todos os dias pela família abençoada que o senhor me deu! Obrigada minha filhota Ludmilla e minha norinha Brunna Gonçalves pelo presente! Eu amo vocês e amo apreciar o amor de vocês", disse.

Notícia da gravidez foi dada através de um vídeo exibido no telão. No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna dança. O anúncio foi durante a música "Maldivas". Ludmilla escreveu especialmente para a esposa. No palco, Ludmilla abraçou Brunna e beijou a barriga da esposa. As duas pularam juntas, comemorando.

Gente, eu tô grávida! Saiu um peso das minhas costas!

Brunna Gonçalves, após o anúncio da gravidez

Ludmilla e Brunna começaram o processo de FIV nos Estados Unidos. Ao "Fantástico", em dezembro de 2023, o casal disse que tinha visitado uma clínica de inseminação artificial em Miami, nos Estados Unidos. Na época, Brunna disse que elas ainda estavam na fase dos exames.

A FIV é um método de reprodução assistida. Nesse processo, a união do óvulo com o espermatozoide ocorre em um ambiente de laboratório, resultando na formação de um embrião que posteriormente é transferido para o útero da mulher.