'Foi muito triste': Derico diz que Globo 'forçou' adeus de Jô Soares da TV

Derico Sciotti, 58, e os músicos de Jô Soares (1938-2022) vão se reunir neste sábado (5), no Blue Note, em São Paulo, para o show "Derico & Sexteto" em homenagem ao apresentador (1938- 2022). O espetáculo conta histórias ocorridas durante 28 anos de participação do músico no programa de entrevistas de Jô Soares. Além dos relatos marcantes, o repertório do show conta com músicas que fizeram parte do álbum gravado por Jô Soares & O Sexteto, em 1999, em São Paulo.

Qual foi a minha ideia? Pegamos o projeto que fizemos com ele e falei: 'vamos fazer uma homenagem ao Jô fazendo um show com esse repertório'. É um repertório que ele gostava de tocar, cantar, se preparou muito para fazer esse projeto e realizou. O Jô era um cara realizado, porque tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia. É uma homenagem bacana de se fazer, a gente sabe fazer isso e é um show musical com aquela pegada de lembranças, memórias afetivas e trazendo para perto de novo uma lembrança dele, e ele sendo meio que protagonista sem estar presente.

Derico, em entrevista exclusiva para Splash

Multi-instrumentista vai se apresentar ao lado de Marcinho Eiras, Chico Oliveira, Marcos Romera, Binho Pinto e Marcelo Soares. Da formação original do grupo, Rubens Cubeiro Rodrigues, o guitarrista Rubinho, faleceu com o programa ainda no ar, em 1999. Já Bira, o baixista, morreu em 2019, período em que o programa já não estava mais no ar na Globo.

"O show vai ter músicas do disco, é o repertório inteiro, e muitas histórias. O show é um pouco interativo também, porque abro para perguntas, para as pessoas contarem as histórias próprias com relação a cada um com o programa. Cada um de nós conta como entrou no programa. Então, também tem essa história particular de cada um integrante que tem essa história com o Jô. É uma volta, digamos assim, ao que seria o Programa do Jô, só que com aquelas curiosidades sendo resolvidas."

"Foi aposentado de forma compulsória"

Derico trabalhou por 28 anos com Jô Soares e integrou seus grupos musicais em Jô Soares Onze e Meia (SBT) e o Programa do Jô (Globo). A relação com o apresentador transcendeu do contato de trabalho para amizade para vida.

"Ele era um amigo. A gente tinha muito respeito profissional. A gente sabia que a gente estava lá como funcionários de uma empresa, que a gente era contratado para um programa de televisão, mas o Jô dava liberdade para nós. Ele afrouxava a corrente para que a gente pudesse desenvolver o nosso potencial e ajudar, de alguma forma, o programa no sucesso, no desenvolvimento de ideias e tudo mais", conta.

Lógico que o programa era dele e ele que fazia o que ele bem entendia, mas a gente tinha um papel muito preponderante lá. Cada um tinha o seu protagonismo, mesmo que fosse pequeno, a gente tinha. O Jô dava espaço para mim, para fazer minhas brincadeiras, para fazer minhas paródias e isso é coisa de amigo. Isso não é coisa de patrão empregado. Isso é coisa de amigo, com certeza.

Jô Soares e O Sexteto em 1999 Imagem: Divulgação

O multi-instrumentista não esconde que sente falta do clima de alegria e descontração dos tempos de trabalho em SBT e Globo com o apresentador. "Quando o Jô mudou do SBT para Globo, ele foi com 22 componentes. Ele levou todo mundo, foi um dos requisitos do contrato. Ele é um cara muito fiel. Nós fomos muito felizes nas duas emissoras. Sinto muita falta daquele clima de alegria".

SBT é uma empresa espetacular, mas a Globo é a Disneylândia. A Globo, o que você quer fazer, ela te dá a certeza de que você vai conseguir fazer. Era essa a relação que a gente tinha com a Globo e foi uma relação muito boa até acabar, porque a gente conseguiu fazer tudo que a gente imaginou.

Derico alega que a emissora carioca pecou somente na forma como conduziu a saída de Jô Soares do ar. Ele entende que a relação de começo e o meio foram de excelência, mas o fim não houve "elegância" por tudo que o apresentador representava para história da televisão.

O fim não pegou todo mundo de surpresa, mas foi triste. Foi muito triste porque eu, particularmente, acho que não era. Eu entendo que tudo tem um começo, um meio e um fim, mas acho que tanto o começo quanto o meio teve um patamar de excelência e de glamour e de elegância, e o fim não teve. Poderia ter tido porque o Jô merecia. Ele merecia esse resguardo e esse carinho, mas não foi bem assim que a coisa aconteceu.

Jô Soares, segundo o músico, acabou aposentado pela Globo por falta de novos projetos. "Foi chato porque poderia ter ficado um pouco mais no ar, mas a concorrência já não era uma concorrência que o Jô estava a fim de peitar. As oportunidades que a Globo estava dando para que a coisa continuasse já não eram as mesmas".

Foi ficando uma coisa um pouco restrita e muito sem opção, sabe? Eles não estavam dando muita opção de escolha. Ou você faz isso ou você tá fora e isso que eu acho que pegou. Isso que eu acho que foi uma coisa meio triste, porque não se deu a oportunidade de o Jô ter um plano B, uma coisa nova para continuar. Ele foi aposentado de forma compulsória.

Splash procurou a Globo para colher um posicionamento sobre a decisão do canal em tirar Jô Soares do ar em 2016. Até o fechamento deste texto, não houve manifestação do canal. O texto será atualizado caso haja um comunicado oficial.

"Não tinha nada a ver com TV"

Nascido em 1966, João Frederico Sciotti é natural de São Paulo e ficou conhecido como Derico. Caçula de três irmãos, ele cresceu numa família de músicos, todos pianistas, e viu o tio Pedrinho Matar fazer sucesso e ter até programa na TV.

Quando fiz cinco anos, que é uma idade que a minha mãe achava interessante para os filhos estudarem música, ela me deu uma flauta doce, aquelas flautinhas de plástico, de iniciação musical. Me dei bem com o instrumento porque era uma sequência do que eu já fazia, que era assoviar. Comecei a tocar flauta com cinco, aos oito me profissionalizei e fui trabalhar. Depois, fui para o saxofone, instrumentos de sopro e aprendi piano. Agora, com 58 anos, estou completando 50 anos de profissão.

Aos 22, Derico começava a tocar safoxone e estava focada em uma carreira erudita, tocando com orquestra, fazendo recitais e viajando pelo país para apresentações. Quis o destino que o maestro Edmundo Villani Cortes, integrante do quarteto do Jô Soares Onze e Meia, o convidasse para um teste na atração.

"No meu repertório, eu tocava muito compositor brasileiro e um deles era o Edmundo Villani, que, coincidentemente, era pianista do quarteto do Jô. Quando o Jô pediu para aumentar para quinteto, o maestro me ligou porque me conhecia e pediu para eu tocar saxofone. Falaram assim: 'O Derico estuda saxo, o Jô vai gostar dele porque ele é meio bobão'. Olha a fama que eu já tinha".

O músico combinou de fazer o teste em 7 de março de 1990. No dia de ir ao canal, ele foi surpreendido com a mulher lhe informando que a bolsa havia estourado e seu primeiro filho estava a caminho. "Eu não tinha nada a ver com TV, mas aquilo era uma outra realidade porque você seria CLT, teria todas as regalias, trabalharia na segunda maior emissora do país e com um cara que é topo da cadeia alimentar. Tudo o que a gente sempre quer."

Ela entrou em trabalho de parto, botei num carro que eu não tinha, que era emprestado, e levei ela pra maternidade. Falei pra ela que 'ia ver se o teste rolava outro dia', mas minha mulher disse 'não adianta nada você ficar aqui. Tem um monte de coisa pra acontecer. Vai lá fazer o este e volta'. Deixei ela com o ginecologista e fui embora para o SBT.

Chance de mostrar seu talento musical para o quinteto do Jô Soares Onze e Meia foi direto uma gravação oficial. "Agradeci o maestro pelo convite e fui conhecer o Jô. Ele brincou 'ô, Derico, gostei do seu nome. Escapou do Fred'. Passei o som, vi que o teste era diferente e do nada aparece Pelé, o Papa e o presidente da república. Falei: 'pô, esse teste vai ser lindo'. Não era teste e já era gravando. O Jô grava três programas por dia e fiz os três direitinho. No fim, a diretora do programa me agradeceu e o Jô veio falar: 'vou contratar esse menino".

Eu fiquei todo feliz e falei: 'Jô, que legal. Obrigado, mas eu teno que ir. Minha esposa entrou em trabalo de parto hoje e eu vim gravar com ela na maternidade'. O Jô ficou louco: 'eu sabia que você é o cara. É a escolha certa'. A diretora mandou eu passar no RH pra pegar um documento e me deram uma carteira do plano de saúde do SBT. Falei: 'vou chegar na maternidade e pagar tudo'. Conseguiu vir o nascimento na madrugada de 8 de março e foi assim que entrei no Jô. Acordei com incertezas na vida e virei pai e ganhei emprego fixo.

"Fama subiu para cabeça"

Derico viu a vida mudar totalmente após a exposição de seu trabalho na TV. Além de ganhar dinheiro com o vínculo com o SBT, ele passou a fazer apresentações pelo Brasil afora e se deslumbrou com a fama.

"Demorei um tempo para conseguir absorver a fama porque eu era um moleque de 23 anos. A fama é um susto, uma surpresa e uma realidade que você vira um todo-poderoso. Meu cachê lá nas alturas, todo mundo me ligando, eu saindo na rua e todo mundo tirando foto. Solicitações para viagens, propagandas, você associar sua imagem a marcas e tudo mais".

Então, isso é uma coisa difícil de você lidar. A fama subiu para cabeça. Eu consegui adquirir esse poder de adaptação e de segurança em cima da minha profissão depois de muito tempo, depois de anos trabalhando no programa.

Músico se recorda que após algum tempo no Jô Soares Onze e Meia levou uma bronca do apresentador ao avisar que iria sair por não gostar de ser visto como humorista e não músico. "Falei pro Jô que estava sendo assediado como humorista e não queria isso. Era coisa de moleque minha e o Jô disse: 'Derico, vem cá, deixa de ser idiota. Você não tem nada que sair. Aproveita o fato de você ser o assessor de assuntos aleatórios, faz um show, fala algumas bobagens e toca para as pessoas verem o músico maravilhoso que é".

Ele ainda disse: 'o dia que você for imprescindível, você senta aqui e me fala isso. Agora, vai para o camarim, se troca e vamos trabalhar'. Nunca mais na minha vida eu falei disso com ele. Foi a única vez que ele me pegou para Cristo e me deu uma lição de pai. Fiquei 28 anos lá.

Aos 58, Derico se diz eternamente grato a Jô Soares e realizado na vida pessoal e profissional. "O principal que eu levo dele como legado é essa coisa do respeito, essa coisa do saber ouvir, que é uma coisa que hoje em dia está tão difícil de você ter tempo para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Eu guardo comigo e usufruo disso dentro da minha profissão, dentro das coisas que faço, dos meus relacionamentos humanos com meus filhos, com meu neto, com minha esposa, com minha mãe, com meus irmãos e amigos".