Tarantino elege os 12 melhores filmes da história; dois deles são comédia

Com um estilo único - para não dizer excêntrico -, misturando violência estilizada, diálogos marcantes e referências à cultura pop, Quentin Tarantino, 61, se consagrou como um dos diretores mais influentes do cinema. Criador de longas aclamados, como "Pulp Fiction", "Cães de Aluguel", "Kill Bill", "Django Livre" e "Bastardos Inglórios", o cineasta elegeu os 12 melhores filmes de todos os tempos à Sight & Sound.

O top 12 do cinema para Tarantino

"Apocalypse Now" - Francis Ford Coppola, 1979. Durante a Guerra do Vietnã, o capitão Willard é enviado em uma missão secreta para eliminar o coronel Kurtz, um oficial renegado que enlouqueceu e comanda um exército próprio no meio da selva cambojana. O longa venceu dois Oscars: Melhor Fotografia e Melhor Som. Além disso, foi indicado a outras seis categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Disponível no Cindie, canal do Prime Video.

Marlon Brando em 'Apocalipse Now' Imagem: Divulgação

"Garotos em Ponto de Bala" - Michael Ritchie, 1976. Uma comédia sobre um ex-jogador alcoólatra que treina um time juvenil de beisebol formado por crianças excluídas. Com a ajuda de uma jovem arremessadora e um rebelde talentoso, o time melhora e chega à final. Não está disponível no streaming.

Cena de 'Garotos em Ponto de Bala' Imagem: Divulgação

"Carrie" - Brian de Palma, 1976. Terror baseado no livro de Stephen King, narra a história de Carrie, uma adolescente tímida e oprimida pela mãe fanática religiosa e por colegas cruéis. Ao descobrir que possui poderes telecinéticos, Carrie libera sua fúria durante o baile da escola após humilhação pública. Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Atriz e Atriz Coadjuvante. Disponível no MGM+.

Cena do filme 'Carrie, a Estranha' (1976), de Brian De Palma Imagem: Reprodução

"Jovens, Loucos e Rebeldes" - Richard Linklater, 1993. - Essa comédia narra um grupo de adolescentes que vive o último dia de aula em 1976 entre festas, rebeldia e descobertas. Com trilha sonora marcante, o filme capturou a essência de uma geração. Apesar do sucesso cult, não recebeu indicações ao Oscar. Disponível para alugar no Prime Video e Apple+.

Cena de 'Jovens, Loucos e Rebeldes' Imagem: Divulgação

"Três Homens em Conflito" - Sergio Leone, 1966. Em meio ao caos da Guerra Civil Americana, três pistoleiros rivais caçam um tesouro enterrado. Considerado por muitos uma obra-prima, marcou o faroeste spaghetti com trilha épica de Ennio Morricone. Disponível no Prime Video.

Clint Eastwood em "Três Homens em Conflito" (1966) Imagem: Divulgação

"Fugindo do Inferno" - John Sturges, 1963. Presos aliados em um campo nazista bolam uma fuga audaciosa baseada em fatos reais. Clássico da Segunda Guerra, combina ação, suspense e heroísmo. Foi indicado ao Oscar de Melhor Montagem, mas não venceu. Disponível para alugar no Prime Video e Apple+.

Cena de 'Fugindo do Inferno' Imagem: Divulgação

"Jejum de Amor" - Howard Hawks, 1939. Um editor tenta impedir o novo casamento de sua ex-mulher, uma repórter brilhante, usando artimanhas e diálogos rápidos. Clássico das comédias screwball de Hollywood. Disponível no Telecine.

Cena de 'Jejum do Amor' Imagem: Divulgação

"Tubarão" - Steven Spielberg, 1975. Um grande tubarão aterroriza uma cidade costeira, e três homens partem para caçá-lo. Dirigido por Spielberg, revolucionou o cinema de suspense. Ganhou três Oscars: Trilha Sonora, Edição e Som; foi indicado a Melhor Filme, mas não levou. Disponível no Prime Video.

Filme 'Tubarão' (1975) Imagem: Divulgação

"Garotas Lindas aos Montes" - Roger Vadim, 1971. Assassinatos misteriosos abalam uma escola onde um conselheiro sedutor esconde segredos perigosos. Mistura de sátira sexual e thriller policial. É um filme que teve recepção controversa. Não está disponível no streaming.

Cena de 'Garotas Lindas aos Montes' Imagem: Divulgação

"A Outra Face da Violência" - John Flynn, 1977. Um ex-condenado tenta recomeçar a vida, mas antigos inimigos o arrastam de volta à violência. Tenso e sombrio, é um thriller psicológico sobre redenção e sobrevivência. Não está disponível no streaming.

Filme 'A Outra Face da Violência' Imagem: Divulgação

"O Comboio do Medo" - William Friedkin, 1977. Quatro homens desesperados aceitam transportar nitroglicerina por estradas perigosas na América do Sul em troca de dinheiro e liberdade. Tenso e visceral, é um remake de "O Salário do Medo" (1953). Não está disponível no streaming.

Filme 'O Comboio do Medo' Imagem: Divulgação

"Taxi Driver" - Martin Scorsese, 1976. Travis Bickle, veterano solitário, trabalha como taxista em Nova York e mergulha em uma espiral de alienação e violência. Um retrato sombrio da cidade e da mente humana. Recebeu quatro indicações ao Oscar, mas não venceu em nenhuma categoria. Disponível na Netflix e Max.