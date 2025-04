Laser, bit e LED: as inovações reais criadas no prédio da série 'Ruptura'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: As mentiras que contaram sobre tecnologia; Google no Modo IA; Adeus, Skype; os segredos do mundo real de 'Ruptura')

O icônico prédio da Lumon, empresa fictícia da série 'Ruptura" (AppleTV+) tem mais história do que você pensa. A arquitetura que mescla um ar futurista com elementos clássicos já foi sede do laboratório de uma das principais empresas de telecomunicações do mundo.

Enquanto buscava por locações para a nova produção, a diretora de fotografia Jessica Lee Gagné encontrou em Nova Jersey (EUA) uma das sedes da Bell Labs, o braço de pesquisa da Bell System, o conglomerado de empresas que monopolizou a telefonia dos Estados Unidos por mais de 100 anos.

Muitas das empresas que são as principais fornecedoras de telecomunicação hoje vieram do Bell Labs e muito do que a gente usa em tecnologia também surgiu por lá

Helton Simões Gomes

Palco de inovações

Foi na Bell Labs que o cientista Nick Holonyak Jr criou o primeiro LED visível, atualmente usado em telas de TVs e celulares.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz recorda que as inovações não pararam por aí.

Outra invenção que saiu da Bell Labs foi o bit. Enquanto trabalhava no local, o matemático Claude Shannon publicou o artigo "Uma Teoria Matemática da Comunicação", que estabelece as bases da teoria da informação.

Tem o sistema operacional Unix que também é utilizado muito em servidores e virou uma das bases do macOS

Diogo Cortiz

O Unix é desenvolvido com a linguagem C, uma das mais populares na programação.

A lista é grande e inclui ainda o laser, a fibra óptica e as células usadas em painéis fotovoltaicos.

Organização histórica

O Bell System já não existe mais, mas foi por anos o conglomerado que dominou a telefonia nos Estados Unidos e Canadá.

O "Bell" do nome vem de Alexander Graham Bell (1847-1922), o pai do telefone. Ele criou uma empresa para cuidar das patentes do aparelho para realizar chamadas.

A organização cresceu. Além de cuidar de serviços de telefonia, havia também um setor de pesquisa e desenvolvimento. As invenções iam de experimentos com eletricidade a novos estudos com física de materiais e tecnologia de transmissão de dados.

A empresa fundada por Graham Bell já não existe mais. Ela enfrentou o maior processo antitruste movido pelo governo federal dos EUA. O resultado foi um desmembramento da companhia.

Algumas das filhas do Bell System ainda estão por aí, como as gigantes de telefonia AT&T, Verizon e Alcatel.

Já o prédio é obra do arquiteto Eero Saarinen (1910-1961), que possui no currículo outras obras renomadas como o centro técnico da General Motors, em Michigan (EUA), a capela e o auditório do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o terminal da TWA no Aeroporto John F. Kennedy em Nova Iorque.

Com chatbot e sem página de resultado: Google dobra aposta na busca com IA

Fazer pesquisas no Google é um hábito que domina a internet. Mas há ameaças ao domínio da empresa, como os chatbots de inteligência artificial, cada vez mais usados para buscas na internet, e o comportamento da geração Z, que recorre a outras plataformas para obter informações.

Para manter a majestade, a gigante de tecnologia passou a investir em IA e, desde março, dobrou a aposta na tecnologia. Começou a testar o "AI Mode", uma versão do motor de busca que muda tudo o que você sabe sobre o serviço.

"É uma mudança de paradigma mesmo que acontece, tanto do uso das plataformas, quanto de percepção. Eu vejo uma forte tendência de as pessoas quererem uma conversa mesmo", diz Diogo Cortiz

iPhone feito pela Apple e loja com IA: 5 mentiras e meias-verdades da tecnologia

Algumas verdades precisam ser ditas: você provavelmente já foi enganado por alguma dessas lorotas.

O novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, faz uma homenagem às avessas ao Dia da Mentira e joga luz sobre as verdades ocultas por trás de cinco mentiras e meias-verdades famosas no mundo da tecnologia

Do modo anônimo dos navegadores à criação do iPhone, passando pela recarga das baterias, as câmeras dos celulares e uma famosa loja operando à base de inteligência artificial.

Adeus, Skype: por que a Microsoft aposentou o app que mudou o mundo?

Um dos aplicativos que revolucionou a forma como usamos a internet está com os dias contados. A Microsoft informou que o Skype deixará de funcionar em 5 de maio.

Os últimos usuários serão migrados para o Teams, comunicador online voltado ao mundo corporativo. A medida não afetará a versão Business do app.

Agora me bateu uma nostalgia. Com a ida do Skype e, no passado recente, o Internet Explorer dando lugar ao Edge, estamos sem referências de como a internet era nos primórdios. Será que esse é o destino de tudo o que surgiu nos anos 2000?

Helton Simões Gomes

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.