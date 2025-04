Da reclusão à publi: Ana Paula Arósio e a vida nem tão longe dos holofotes

Ana Paula Arósio, 49, reapareceu com um novo visual. A artista, que estrela a campanha de uma marca de suplementos e vitaminas, assumiu uma mecha grisalha nos cabelos curtos.

Artista está longe das novelas há 17 anos, tendo passado a maior parte desse tempo reclusa. A atriz decidiu viver longe dos holofotes após romper com a Globo. Em 2020, ela até chegou a aparecer na emissora, mas foi em um comercial.

Ela deixou a carreira para viver em sítios no Brasil e na Inglaterra. As aparições públicas se transformaram em raras exceções ao longo dos últimos anos. Ana está fora das novelas desde 2008, quando protagonizou a trama "Ciranda de Pedra" (Globo). A atriz também esteve na minissérie "Na Forma da Lei" (2010).

'Insensato Coração'

Ana Paula Arósio interpretou Yolanda Penteado na minissérie 'Um Só Coração' Imagem: Zé Paulo Cardeal/TV Globo

A famosa estava escalada para ser a grande estrela de "Insensato Coração" (2011), mas não compareceu às gravações. À época, a desistência gerou ruídos com o Gilberto Braga (1945-2021) —autor que escreveu a trama com Ricardo Linhares.

Esse é um assunto que não me agrada. Ela [Ana Paula Arósio] foi antiprofissional. O que posso dizer é que estou muito feliz com a escalação da Paolla.

Gilberto Braga, em conversa com a revista Isto É Gente

Paolla Oliveira substituiu Ana Paula Arósio na novela. Na época, por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Paula disse que a saída da novela foi "uma resolução pessoal, de ordem particular".

Vida no campo

Ana Paula deixou as novelas para levar vida reclusa Imagem: Globo/Renato Rocha Miranda

Após encerrar contrato com a Globo, Ana Paula Arósio foi morar em um sítio de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Foi no local que ela se casou com o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, em cerimônia reservada para familiares, conforme noticiou a revista Caras. Ela é produtora rural, segundo consta no seu CNPJ.

Arósio ficou no interior paulista até o final de 2013, quando se mudou com o marido para a zona rural de Swindon, na Inglaterra. "É preciso um período para viver também. Você começa uma roda viva, vivendo os personagens e não é mais você mesma, fica só cumprindo funções. Eu precisava de um tempinho para virar eu de novo", contou Arósio à Quem no Festival do Rio 2015.

Ela estava no Brasil para promover o lançamento do filme "A Floresta Que Se Move", de Vinícius Coimbra, onde interpretou a poderosa Clara, no longa que é uma adaptação contemporânea da peça "Macbeth", de William Shakespeare. Foi seu primeiro grande trabalho desde a saída da Globo.

Fora das telonas e se dedicando à criação de cavalos com o marido, Ana Paula acompanhou Henrique nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. O atleta foi medalha de prata pelo Brasil em uma prova por equipes do hipismo.

Comercial de banco

Ana Paula Arósio apareceu em comercial de farmácia Imagem: Reprodução

A atriz voltou à televisão em pelo horário nobre, em agosto de 2020, para um comercial exibido no intervalo do Jornal Nacional (Globo). Na peça, ela brincou com o "sumiço" das novelas e disse que voltaria para seu "sabático em Shangrila". A propaganda era do banco Santander e tinha, além de Arósio, a atriz Samantha Schmütz e o ator Robson Nunes.

Ana Paula voltou a gravar para uma ação publicitária em 2024. No segundo semestre do ano passado, ela fechou parceria com uma rede de farmácias pelo cachê de R$ 700 mil, segundo o jornal Folha de S.Paulo.