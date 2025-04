Viih Tube reata com família paterna após briga: 'Só nós sabemos'

Viih Tube, 24, postou foto almoçando com a família paterna ontem.

O que aconteceu

Influenciadora havia rompido com a família do pai. Em outubro, quando Viih Tube estava na reta final da gravidez de Ravi, Fabiano Moraes fez um post nas redes sociais pedindo para a filha voltar a falar com ele, mas ela rebateu: "Você sabe muito bem as coisas que você fez".

Agora, Viih Tube comemorou a reaproximação. "Hoje também almocei com a minha família paterna, só eu e minha família sabemos o que o dia de hoje significou para nós", escreveu no story. E completou: "Obrigada, meu Deus, por cuidar de tudo tão perfeito sempre".

Relembre a briga

Em outubro de 2024, Fabiano Moraes completou 51 anos e fez um post sobre a briga com a filha. Na época, ele disse ter tido depressão e burnout: "Passei por momentos difíceis, que por muito tempo fizeram parecer que a luz no fim do túnel estava longe. Mas, aos poucos, com o apoio de pessoas queridas — como minha psicóloga, que foi fantástica no seu trabalho e me deu muita força —, fui redescobrindo a vida e, principalmente, o valor de cada dia que eu posso viver com saúde e com os que amo ao meu redor".

Viih Tube não gostou da publicação. A influenciadora, que começou a fazer vídeos na internet aos 12 anos, contou aos seguidores que seu relacionamento com o pai nunca foi tão próximo quanto parecia. Nenhum dos dois explicou o que motivou o rompimento, mas Viih disse: "Nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, nem normal, nem tão sadio".

Ela pediu que o pai parasse de expor sua família. "Eu sinto muito se esse momento está sendo difícil pra você, se você está depressivo, mas eu também fiquei ansiosa, tendo crises horrorosas de pânico quando eu tentava ter um relacionamento com você, e você sabe o porquê", disse Viih.