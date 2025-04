Emparedado pela 1ª vez, João Pedro desabafa no BBB: 'Precisamos voltar'

O 13º Paredão do BBB 25 está formado e João Pedro vive a tensão de sua primeira berlinda no reality. Indicado pela Líder Vitória Strada, o salva-vidas de rodeio agora precisa contar com o apoio do público para permanecer na casa. O gêmeo chegou a analisar a sua passagem pelo BBB.

O que houve

Durante a madrugada deste sábado (5), antes de pegar no sono, João Pedro reforçou sua vontade de seguir no jogo. Ele se preparava para dormir no Quarto Nordeste e estava ao lado de Maike, que também está emparedado. "Nós precisamos voltar", declarou João Pedro.

Maike, por sua vez, também compartilhou sua apreensão. "Nossa, não quero sair, não", disse o nadador.

Mais cedo, João Pedro teve um momento emocionante ao conversar com o irmão, João Gabriel, e refletiu sobre sua jornada no programa. "Nóis arriscou! Se nada der certo, a gente volta pra fazenda, pra mexer com o que a gente mais ama... no gado, com os amigos nossos... Nóis teve coragem. É o sonho de muita gente, mas coragem de muita gente é pouca!"