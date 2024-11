Google já matou quase 300 serviços, mas deixa esses 4 no ar sem explicação

Você já deve ter tido a experiência de usar um aplicativo ou serviço que, do nada, deixou de existir. Quem é expert em lançar as coisas no esquecimento é o Google. Quase 300 aplicações e serviços da empresa habitam agora somente a memória dos usuários.

O site "Killed by Google", que literalmente quer dizer "morto pelo Google", compila todas as funcionalidades, apps e serviços que a gigante já enterrou ao longo dos anos. Em Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicaram por que a empresa mata tantos de seus produtos.

Diogo ainda se ressente pelo fim do Google Reader, encerrado em julho de 2013. A justificativa da instituição para o fim da aplicação foi o crescente desuso desse serviço.

O critério [para a exclusão desses apps] é: já existem serviços muito mais populares e o Google não precisa desses serviços para ampliar seu ecossistema e gerar valor para as pessoas

Helton Simões Gomes

Mas, se isso é verdade, por que a empresa ainda deixa no ar sem explicação quatro aplicativos que possuem substitutos naturais e aparentemente poucos usuários?

Veja o caso do GBoard, teclado inteligente do Google. Trata-se de um aplicativo à parte que era famoso antes da existência do Swype, mas como os novos teclados vêm com a funcionalidade de arrastar para escrever, Helton acredita que ele deixará de ter serventia em breve.

Outro aplicativo ainda no ar, mas talvez por pouco tempo é o Photoscan, que escaneia e melhora fotografias antigas, removendo imperfeições.

Um aplicativo que chocou Diogo Cortiz pela premonição de encerramento foi o Snapseed. A ferramenta de edição de fotos, usada por Cortiz, está aparentemente com os dias contados.

Diogo, desculpa te contar, mas você vai virar viúva de outro serviço

Helton Simões Gomes

Você do Google que está nos ouvindo, faça uma manifestação a favor de manter o Snapseed. Ele é muito bom, por que iriam matar?

Diogo Cortiz

A última das ferramentas que possivelmente vai deixar de existir, segundo Helton Simões Gomes, é o Google Voice, que basicamente realiza ligações telefônicas. Um detalhe: ele só funciona nos Estados Unidos.

Ah, pelo amor de Deus, esse pode ir de arrasta pra cima!

Diogo Cortiz

