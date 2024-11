Afropunk 2024: looks inspirados celebram maior festival de cultura negra

A terceira edição do Afropunk Bahia não ficou devendo em nada às anteriores. Pelo contrário, essa edição superou as expectativas de residentes da Bahia e de turistas de todo o mundo que viajaram a Salvador para curtir o evento.

O que aconteceu

Segundo a assessoria do evento, só no sábado (9), mais de 28 mil pessoas curtiram o show. Dentre eles, turistas de 21 países e de todos os estados do Brasil. É muita gente!

E a galera caprichou nos looks. Emille Brito aproveita todos os eventos da cidade, mas garante que no Afropunk a incrementação da roupa é diferenciada.

O Afropunk é um festival que celebra a cultura negra e, por conta disso, muita gente se inspira em referências africanas, para que o poder da representatividade seja ainda mais visto. E o line-up do evento também é formado apenas por pessoas pretas.

O Ilê Aiyê foi a segunda atração a se apresentar neste sábado (9). Logo após a abertura de um DJ. com toda força e representatividade da Bahia, o grupo convidou Virgínia Rodrigues, também baiana, para apresentarem músicas juntos. Virgínia, inclusive, também participou do lendário "Opai Ó 1", como a carismática "Beyonce". O filme baiano, assim como o Afropunk, é conhecido internacionalmente.

A galera foi ao delírio com músicas como "Deusa do Ébano", sucesso do grupo baiano. Um entre tantos hits.

Outros grandes artistas também se apresentaram no evento, como o DJ Leandro Vitrola, Jorge Aragão, Melly, entre outros.

No sexto show, houve uma alteração na ordem de apresentação. Léo Santana subiu ao palco com a música "Sou Negão", no lugar de Erykah Badu, que estava prevista pra 22h40. Com um atraso significativo de 20 minutos, o baiano, que substituiu a atração internacional no horário, colocou o público para pular com o suingue baiano.

A atriz Edvana Carvalho, a eterna Inácia de "Renascer", estava curtindo o show do seu conterrâneo Léo Santana no lounge do evento. Muito tietada pelos fãs e por pessoas que passavam pelo local, a atriz não economizou carisma. Algumas pessoas que a viam gritavam: "É a Bahia", meme da atriz que rodou todo o Brasil ainda no período da novela.

Após a troca na ordem de apresentação, uma das artistas mais esperadas da noite, a internacional Erykah Badu, subiu ao palco, à 00h35 do dia 10. A cantora é conhecida por seus diversos hits e looks ousados, que inspirou algumas pessoas que estão no evento hoje.

Show de Erykah Badu no primeiro dia do Afropunk 2024, em Salvador, no sábado (9) Imagem: Divulgação

Ludmilla é fã de Erykah e contou a Toca que a cantora foi uma referência para a roupa de hoje. "Além da representatividade, os looks usados no Afropunk são para resgatar a nossa essência", explicou ludmilla.

O casal de turistas de Brasília curtiu o evento e também caprichou na escolha da roupa. Já Taianara, de Florianópolis, fez uma escolha irreverente para o show de sábado (9). Ela diz que essa é a segunda vez que curte o evento e quer vir outras vezes.

Ildete Ambrósia, 73 foi pela primeira vez ao Afropunk Imagem: Cauê Mendes/UOL

Que o Afropunk é diverso e inclusivo, todo mundo sabe, e Toca encontrou uma senhorinha muito significativa para reforçar isso. Ildete Ambrósia, de 73 anos, veio pela primeira vez ao Afropunk e diz que não tem nenhum artista específico, mas que veio pra viver o evento.

Outra atriz de "Opai Ó" trouxe as amigas para curtir o evento. Merry Batista veio ao Afropunk também pra ouvir Erykah Badu.

Merry Batista foi com as amigas curtir o Afropunk 2024, no sábado (9), em Salvador Imagem: Cauê Mendes/UOL

A ousadia nos looks não pararam. Têca veio pela segunda vez, agora, para curtir a Duquesa. A artista subiu ao palco deixando os fãs eufóricos, como se ainda estivessem no primeiro show da noite.

Em entrevista a Toca, Duquesa disse que a Bahia tem a energia surreal. Baiana, a cantora falou que o baiano não sai de casa se não for pra curtir. "Eu faço questão de que todo mundo pule no meu show, e a Bahia faz isso naturalmente", contou.

Com o atraso na troca de Erykah Badu e Léo Santana, os outros shows da noite também sofreram alterações de horários.

Em entrevista a Toca, a dupla Irmãs de Pau contou que as duas estão muito felizes em encerrar o primeiro dia do evento. "Para a gente é uma honra está nesse evento que eu acompanho desde a adolescência [o Afropunk originalmente já existia nos EUA]. A dupla, que estava prevista para subir ao palco às 2h10, só se apresentou por volta das 3h da manhã.