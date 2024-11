Albert critica biquíni de Luana em A Fazenda: 'Inevitável não olhar'

Albert Bressan expôs seu incômodo com os biquínis que Luana Targinno usa em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Albert se queixou da peoa por usar biquíni fio-dental na casa e ressaltou que é casado. Luana rebateu.

Albert: "Eu não tenho nada contra. Só que tem alguns espaços da casa... Por exemplo, se eu estou deitado, relaxado, e [você] passa, é inevitável não olhar. Vamos falar bem claro. É inevitável. Se uma pessoa está de fio dental, chama atenção. Mesmo que você não queira olhar".

Luana: "Mas os meus biquínis não são fio-dental. Eles são biquínis de bronze, que não é fio-dental. O que Fernanda usava, sim, era um fio. E eu tenho uma marca de biquíni, gente. Não sei por que as pessoas tocam tanto nesse assunto. Todo mundo usa biquíni aqui".

Yuri: "(...) A Luana anda toda hora de biquíni na minha frente e eu não fico olhando".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Resultado parcial Total de 67853 votos 0,09% Albert Bressan 0,56% Babi Muniz 0,09% Fernando Presto 0,45% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 4,86% Gui Vieira 4,28% Gilsão 1,44% Gizelly Bicalho 0,45% Juninho Bill 1,86% Luana Targino 39,88% Sacha Bali 18,83% Sidney Sampaio 12,65% Vanessa Carvalho 14,54% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 67853 votos

