Príncipe William deixa a barba crescer e é elogiado nas redes sociais

Príncipe William foi elogiado nas redes sociais após surgir de barba no "Domingo da Memória", um dos principais eventos da monarquia britânica, que aconteceu neste domingo (10).

O que aconteceu

O príncipe foi assistido pela esposa, Kate Middleton e seguiu seu pai, o Rei Charles, na cerimônia de deposição de uma coroa de flores no Memorial Cenotáfio, no centro de Londres. A princesa de Gales está retomando os compromissos reais de forma gradual após o anúncio do câncer.

"Nos reunimos para honrar a coragem e o sacrifício daqueles que serviram e continuam a servir nas nossas Forças Armadas. Vamos pausar, refletir e lembrar deles sempre. Para não esquecermos", diz a legenda da postagem no Instagram oficial da família real.

Mas, o que chamou a atenção de todos nos comentários do post foi o novo visual do príncipe. "Não tira a barba, William", disse uma. "William parece muito mais atraente com a barba", disse outra. "Mais sexy e jovem do que antes", falou uma terceira.

Veja: