Atriz de 'Mania de Você' relembra relações abusivas: 'Absurdo o que vivi'

Mariana Santos, atriz que está no ar em "Mania de Você" (Globo), falou sobre as suas próprias experiências com relacionamentos abusivos. Na trama, ela interpreta Fátima, personagem que é vítima das humilhações do marido.

O que aconteceu

Na trama, a personagem de Mariana largou a própria carreira para viver o casamento. Em entrevista ao Extra, ela falou sobre a experiência de dar voz a uma história desse tipo. "Quando li a sinopse (da novela), vi que era um papel delicado, porque este é um tema muito difícil de tratar. É uma personagem que existe na vida real, representa mulheres de várias classes sociais e faixas etárias."

A atriz também relatou que já viveu experiências abusivas na sua vida pessoal. Ela relembra que já namorou um homem que começou a restringir suas idas e vindas, e se incomodava caso ela demorasse a chegar em casa. "Ele já achava que eu estava fazendo alguma coisa errada".

Em seu relato, Mariana conta que passou por chantagens emocionais neste relacionamento. Depois de algumas situações desconfortáveis, ela terminou o namoro. "Dei um basta. Nesse tipo de relação, a pessoa não se apresenta como um monstro, mas sim como alguém maravilhoso".

Essa não foi a única experiência negativa que ela viveu. A atriz conta que teve outro relacionamento "estranho", em que o parceiro se incomodou com a roupa que ela havia escolhido para uma festa. "A gente vive relacionamentos abusivos e só se dá conta depois. Hoje acho um absurdo o que eu vivi".

Sobre se considerar uma mulher feminista, Mariana disse que "sempre foi". "Nunca quis depender de homem pra nada, nem imaginei ter um parceiro para cuidar de mim. Marido é para somar. Eu nem pensava em casar". Ela mudou de ideia há cerca de 8 anos, e se casou com o produtor teatral Rodrigo Velloni. "Foi algo natural e forte".