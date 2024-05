Prédio de galhos e mais construções de madeira surpreendem pelo mundo

A madeira é um dos mais antigos materiais de construção já utilizados pela Humanidade, mas segue sendo um dos mais interessantes não só pelas suas infinitas possibilidades de aplicação, especialmente aliada à tecnologia mais moderna, como também pela sua baixa pegada de carbono em relação a outras opções disponíveis.

A prova disto são estas 15 construções, eleitas pelo time de especialistas da revista de arquitetura e design Architectural Digest, como as "mais legais do mundo" graças a algum aspecto inovador de sua concepção. Conheça a lista:

1. Knarvik Community Church, em Knarvik, na Noruega

Knarvik Community Church, Knarvik, Noruega Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Primeiro, pelo contraste com a natureza selvagem norueguesa ao seu redor. Toda geométrica e angulosa, a igreja foi feita do cerne do pinheiro, a porção do meio do tronco da árvore que é conhecida por sua durabilidade.

Construído por: Reiulf Ramstad Arkitekter, em 2014.

2. Fogo Island Inn, em Fogo Island, no Canadá

Fogo Island Inn, Fogo Island, Canadá Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pelo esforço de transformar a remota ilha em Terra Nova, no Canadá, antigamente conhecida apenas por ser uma comunidade pesqueira, em um destino arquitetônico. Ironicamente, pousada em madeira foi inspirada na tradição de construções locais, como chalés e casas à beira-mar, apesar dos esforços de inovação.

Construído por: Saunders Architecture, em 2013.

3. Fireplace for Children, em Trondheim, na Noruega

Fireplace for Children, Trondheim, Noruega Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Este curioso "iglu" reaproveitou restos de madeira de construção para devolver à comunidade local um espaço divertido e acolhedor para crianças lerem em torno da lareira e brincarem.

Construído por: Haugen/Zohar Arkitekter, em 2010.

4. Office Off, em Burgenland, na Áustria

Office Off, Burgenland, Áustria Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pelo uso inteligente da madeira para revestir a estrutura em um prédio que, convenientemente, abriga uma empresa de revestimentos. O esqueleto exterior serve ainda como torre de rapel ou escalada para os funcionários.

Construído por: heri & salli, em 2013.

5. Timber House, em Newmarket in der Oberpfalz, na Alemanha

Timber House, Newmarket in der Oberpfalz, Alemanha Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Esta casa residencial é composta por dois celeiros inteligados revestidos por faixas de pinheiro-larício que, eventualmente, se tornarão acizentados e "escondem" as janelas do local para quem vê de fora. No entanto, a iluminação natural flui sem problemas no seu interior, uma estratégia de privacidade bastante interessante.

Construído por: Kühnlein Architektur, em 2014.

6. Volga House, em Tverskaya, na Rússia

Volga House, Tverskaya, Rússia Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pelo uso da madeira na constituição de paineis em sete direções diferentes, em uma releitura das casas de campo (dachas) soviéticas de maneira contemporânea, eternizando as residências históricas.

Construído por: Peter Kostelov, em 2009.

7. Mae Sot Dormitories, em Bangcoc, na Tailândia

Mae Sot Dormitories, Bangcoc, Tailândia Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pela iniciativa de reaproveitar materiais locais — como bambu, madeira de demolição e palha — para a construção barata de dormitórios para até 25 pessoas para a Mae Tao Clinic, que oferece cuidados de saúde e educação a refugiados da guerra civil de Myanmar.

Construído por: a.gor.a Architects, em 2012.

8. Barn B at Mason Lane Farm, em Goshen, nos EUA

Barn B at Mason Lane Farm, Goshen, EUA Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pelo bom uso do bambu produzido na região para criar armazéns para as colheitas sazonais que sejam arejados — ideal para secar a palha.

Construído por: De Leon & Primmer Architecture Workshop, em 2009.

9. Liyuan Library, em Pequim, na China

Liyuan Library, Pequim, China Imagem: Divulgação

Por que se destacou? O revestimento de galhos bastante único foi inspirado por feixes de lenha que o arquiteto notou em visitas ao terreno da obra nos arredores de Pequim. Assim, ele resolveu incorporar o exterior à construção, com o material recolhido de árvores de frutas locais, alinhados para permtir a entrada de luz.

Construído por: Li Xiadong, em 2011.

10. House K, em Estocolmo, na Suécia

House K, Estocolmo, Suécia Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pelo uso de painéis de madeira compensada pintados de preto em larguras variáveis, um trabalho rebuscado e criativo que recobre todo o esqueleto de pinheiro desta casa em Estocolmo.

Construído por: Tham & Videgård Arkitekter, em 2004.

11. Aspen Art Museum, em Aspen, nos EUA

Aspen Art Museum, Aspen, Colorado, EUA Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pela fachada em tela de madeira entrelaçada e o teto de treliça 3D com grandes vãos, um trabalho delicado que destaca o museu da paisagem de Aspen. O trabalho foi o primeiro do arquiteto vencedor do Pritzker (o Oscar da área) nos EUA.

Construído por: Shigeru Ban Architects, em 2014.

12. GC Prostho Museum Research Center, em Kasugai, no Japão

GC Prostho Museum Research Center, Kasugai, Japão Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pelo uso de feixes e colunas entrelaçadas feitas de cipreste e zelkova (uma típica árvore local) para recriar o o tradicional brinquedo japonês chidori, uma grade de pedaços de madeira cujas bifurcações podem ser soltas apenas com uma torcida.

Construído por: Kengo Kuma & Associates, em 2010.

13. Kilden Performing Arts Centre, em Kristiansand, na Noruega

Kilden Performing Arts Centre, Kristiansand, Noruega Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pela combinação estratégica de madeira — através de uma parede de carvalho ondulada — e vidro para criar ambientes de acústica ideal para as áreas de concerto, teatro e centros de performance dentro do complexo.

Construído por: ALA Architects, em 2012.

14. Landesgartenschau Exhibition Hall, em Stuttgart, na Alemanha

Landesgartenschau Exhibition Hall, Stuttgart, Alemanha Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pela inovadora iniciativa de adotar placas de compensado de faia de cerca de 5 centímetros de espessura, criadas por robôs, para criar sua estrutura, ideia que explora a combinação do uso da tecnologia aliada a materiais tradicionais e sustentáveis.

Construído por: Universidade de Stuttgart, em 2014.

15. The Arc at Green School, em Bali, na Indonésia

The Arc at Green School, Bali, Indonésia Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pela aposta no bambu (tecnicamente um tipo de gramínea, mas muito parecido com a madeira em sua composição) para criar estruturas curvas, porém majestosas e estruturalmente potentes. Arcos de 14 metros de altura são apoiados por cascas de tramas convexas formando uma espécie de "babado" no telhado deste ginásio e espaço de bem-estar para uma escola cujo currículo põe ênfase na sustentabilidade.

Construído por: IBUKU studio, em 2021.