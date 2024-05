Brasil do Futuro, novo projeto do UOL, trará inovações que mudarão o mundo

O Brasil é um enorme celeiro de inovações científicas e tecnológicas que acabam adotadas pelos mais diferentes setores, da saúde às telecomunicações, passando pelo agronegócio até chegar às soluções cotidianas.

A partir desta segunda-feira (13), elas serão retratadas no "Brasil do Futuro", projeto exclusivo do UOL que mostrará histórias de como o amplo universo da produção nacional de ciência e tecnologia, aliada à inventividade local, transforma negócios, comportamentos pessoais e até a vida dos brasileiros.

"Brasil do Futuro" combinará conteúdo jornalístico multimídia com uma presença nas redes sociais, como TikTok e Instagram, e no aplicativo de mensagens WhatsApp. Nelas, o objetivo será falar de inovação com a linguagem dessas plataformas. O projeto também contará com eventos. Presenciais e temáticos, esses encontros discutirão janelas de oportunidades para as mais diversas áreas da sociedade, do agronegócio à geração de energia, inovarem e conseguir ampliar a produtividade, tornar processos mais eficientes e solucionar gargalos.

Toda semana, "Brasil do Futuro" mostrará com reportagens, vídeos e posts em redes sociais e mensagens enviadas diretamente aos leitores como laboratórios, centros de pesquisa, empresas, universidade e até mesmo brasileiros comuns estão inovando.

Série multimídia "Cidades do amanhã"

Além da cobertura jornalística semanal da inovação brasileira, o projeto "Brasil do Futuro" abrigará uma série multimídia de reportagens especiais.

Nomeada como "Cidades do Amanhã", ela mostra todos os meses cidades ou regiões brasileiras que estão desenvolvendo tecnologias, processos ou serviços inovadores que podem influenciar a vida da humanidade no futuro.

Os vídeos e textos da série mostrarão as experiências da equipe de reportagem de Tilt, o canal de ciência e tecnologia do UOL, por diversas localidades brasileiras que estão trabalhando hoje para mudar amanhã áreas como as telecomunicações, inteligência artificial, agronegócio, segurança alimentar e automatização de máquinas.

Harry Westfahl Jr., diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, mostra como funciona por dentro o acelerador de partículas Sirius Imagem: Thiago Rocha Domingos/UOL

Presença nas redes sociais

Parte dessas descobertas será compartilhada por meio de vídeos publicados nas redes sociais. Serão histórias de pessoas atravessadas pela inovação ou que estão na dianteira de movimentos que impulsionam da biomedicina e negócios iniciantes à pesquisa genética.

Também haverá espaço para uma pitadinha de bom humor. Dario Centurione, influenciador e cofundador do perfil Almanaque SOS, tratará de criações curiosas no quadro "Inovou demais, campeão". De maneira leve e descontraída, ele ora comentará criações tecnológicas que são vendidas como inovação, mas mais parecem peças de marketing, ora falará sobre artefatos eletrônicos que, de tão inusitados, só poderiam ser fruto da criatividade do povo brasileiro.

Já as cientistas e influenciadoras Ana Bonassa e Laura Marise, do Nunca Vi 1 cientista, perfil de divulgação científica com humor e descontração, vão mostrar que as gambiarras e o jeitinho brasileiro têm muita ciência envolvida. Também abordarão soluções engenhosas nascidas de laboratórios de pesquisa para problemas globais.

Completa o quadro o canal no WhatsApp "Brasil do Futuro", já disponível.

Eventos temáticos

Para além de produtos jornalísticos digitais e da presença nas redes sociais, o projeto "Brasil do Futuro" levará para o mundo físico discussões para lá de concretas. Em eventos presenciais, discutirá com especialistas e tomadores de decisão os melhores rumos para áreas importantes para a vida nacional inovarem em processos, abordagens de problemas e direcionamento de negócio.

O primeiro deles já está marcado. Será em junho. Tratará da intersecção entre tecnologia e agronegócio para discutir como a conectividade no campo pode fazer uma área que já é forte gerar ainda mais riqueza para o país.

Depois dele, em agosto, a conversa será sobre transição energética e o momento único do Brasil para dar as cartas no cenário internacional e colher os frutos da combinação de fatores naturais, ambientais e estratégicos.