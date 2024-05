'Atendeu ligação de Xuxa': quem é namorada 'anônima' que morou com Senna?

Entre os famosos romances com Xuxa e Adriane Galisteu, Ayrton Senna namorou a carioca Cristine Ferracciu. Eles se envolveram pela primeira vez em 1985, época em que piloto iniciava carreira na Fórmula 1, e reataram nos anos 1990.

O que aconteceu

A própria Cristiane conta que estava em Portugal e, às vezes, via que Xuxa ligava para Ayrton. Certa vez, ela mesma atendeu e disse que Senna estava dormindo

Ernesto Rodrigues, autor da biografia de Ayrton Senna, em entrevista a Splash

Eles se conheceram no Rio de Janeiro em 1985, época em que Senna participava dos frequentes testes de pneu da Fórmula 1 em Jacarepaguá. Relacionamento terminou rápido, mas eles se reencontraram em 1991, pouco antes de Senna conquistar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 pela primeira vez.

Eles viveram juntos por alguns meses na casa de Ayrton Senna em Portugal. Cristine deu detalhes do relacionamento em entrevista ao biógrafo Ernesto Rodrigues, autor do livro "Ayrton: o Herói Revelado".

Fama de Ayrton Senna atrapalhou relacionamento. "Não era a vida que Cristine queria. Cristine abandonou a relação porque gostaria de ser quem é hoje: uma pessoa que casou, teve filhos e mantém uma vida tranquila. Não seria o que ela teria caso continuasse com Senna". Hoje, Cristine trabalha como empresária.

A Cristine Ferracciu foi uma oportunidade que ele teve de ter, talvez, uma vida mais reclusa.

Ernesto Rodrigues

Declarações de Cristine foram importantes para biografia. "Ela me ajudou a ter um olhar sobre ele na intimidade, entender como era o Ayrton como companheiro, como parte de uma família. Consegui ver o que era importante para ele na vida", concluiu biógrafo.

A biografia de Senna

Obra foi relançada em março deste ano. "Ayrton: o Herói Revelado" conta com depoimentos de Betise Assumpção, ex-assessora do piloto brasileiro, e Lewis Hamilton, principal destaque entre os atuais pilotos da Fórmula 1.

Cerca de 100 novos trechos foram inseridos em versão anterior vendida em 2014. Livro relata bastidores das temporadas de Senna com o rival Alain Prost na McLaren, crise interna durante o campeonato mundial de 1990 e as brigas na família de Senna após o início do relacionamento com Adriane Galisteu.

Morte de Senna completou 30 anos nesta quarta-feira (1). Brasileiro liderava corrida em Ímola, Itália, quando colidiu com um muro. Morte foi anunciada após piloto ser levado ao hospital Maggiore, em Bolonha.